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Bloomberg: южнокорейские военные заподозрили Пхеньян в подготовке ракетных испытаний с подводной лодки

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Южнокорейские военные заметили на этой неделе определённую активность в районе порта Синпо на восточном побережье Северной Кореи и предполагают, что это была подготовка к испытательному пуску баллистической ракеты с подводной лодки. В связи с этим Сеул объявил, что повысил уровень боевой готовности накануне предстоящего визита вице-президента США Камалы Харрис, сообщает Bloomberg.
Bloomberg: южнокорейские военные заподозрили Пхеньян в подготовке ракетных испытаний с подводной лодки
AP

Северная Корея осуществляет подготовительные меры, чтобы провести испытательный пуск баллистической ракеты с подводной лодки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные южнокорейского информационного агентства Рёнхап.

Сообщается также, что южнокорейские военные заметили в среду и четверг определённую активность в районе порта Синпо на восточном побережье Северной Кореи и предполагают, что это была подготовка к ракетным испытаниям. В связи с этим Сеул повысил уровень боевой готовности, говорится в статье.

В свою очередь, представитель американской администрации заявил в интервью корреспонденту Рёнхап, что Северная Корея может провести испытания ядерного оружия именно во время предстоящей поездки вице-президента США Камалы Харрис в Японию и Южную Корею.

Американские и южнокорейские официальные лица уже на протяжении нескольких месяцев высказывают предположения, что Пхеньян готовится провести первые ядерные испытания с сентября 2017 года. «Потенциальная провокация» со стороны Северной Кореи была замечена в тот момент, когда Сеул готовится принимать Харрис 29 сентября, сообщает Bloomberg.

Предполагается, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обсудит во время переговоров с вице-президентом США экономические вопросы и проблемы безопасности. Харрис также посетит Токио и примет участие в государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пишет Bloomberg.

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Bloomberg США Северная Америка
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