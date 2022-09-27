Обозреватель National Interest: Китай присоединит Тайвань в течение одного поколения — или уже никогда

Окно возможностей для Китая в вопросе присоединения Тайваня закрывается, предупредил Джулиан Спенсер-Черчилль в своей статье для The National Interest. Если Китай собирается силовым путём захватить мятежный остров, то ему нужно действовать в течение одного поколения — иначе это сделать будет уже невозможно.

Вашингтонская политика «стратегической двусмысленности» в отношении статуса Тайваня является абсурдом, утратившим свою первоначальную цель — отдалить коммунистический Китай от Советского Союза. Это не тонкая декларация, направленная на сохранение мира, как утверждают её сторонники в правительстве США, потому что она апеллирует к некоему воображаемому политическому равновесию, пишет обозреватель The National Interest.

По мнению автора статьи, практически каждая крупная война была развязана политическими лидерами, заинтересованными в том, чтобы необратимо закрыть окна возможностей своим оппонентам. Опираясь на уроки истории, именно по этой причине наносились упреждающие удары по территориям противника.

Точно так же генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин сталкивается с многочисленными закрывающимися окнами возможностей. В долгосрочной перспективе экономический рост Китая почти вдвое ниже, чем у Индии, его основного конкурента в Азии, и он неуклонно снижается. Ожидается, что через несколько лет численность трудоспособного населения Китая сократится на 35 млн человек, что приведёт к серьёзными экологическим последствиям и угрозе продовольственной безопасности страны. В краткосрочной перспективе председателю Си предстоят такие вызовы, как перевооружение Тайваня, крупные инвестиции Вашингтона в свои вооружённые силы, а также постепенное укрепление антикитайского союза на побережье Тихого океана, отмечается в материале The National Interest.

Си вряд ли выступит против Тайваня до тех пор, пока его не переизберут на третий срок, что может занять несколько месяцев, в случае если это позволят другие фракции внутри КПК. По мнению автора статьи, стимулом для дальнейшего продвижения в тайваньском вопросе для Си Цзиньпина также является поддержка со стороны его союзника Владимира Путина. Однако потеря России отрицательно скажется на поставках Пекином ископаемого топлива и продовольствия за пределами Персидского залива, необходимых Китаю, чтобы выжить в условиях продолжительной морской блокады США. При таком сценарии Пекин утратит свои партнёрские отношения с Казахстаном и Белоруссией, а Москва перейдёт в индийский лагерь, что отдалит Китай от многих союзников России советской эпохи, таких как Сирия и Куба, полагает обозреватель The National Interest.

Однако китайская блокада или вторжение на Тайвань зависят от трёх других факторов. Во-первых, Китаю необходимо иметь военное превосходство на своём континентальном шельфе в достаточной степени, чтобы не допускать подводные лодки США и их союзников, что требует капитального ремонта его противолодочного потенциала. Во-вторых, Китаю необходимо увеличить мощь своих военно-воздушных сил до такой степени, чтобы он мог на неопределённый срок добиться господства в воздухе над Тайванем и вокруг него. В-третьих, Китай судорожно работает над наращиванием своего ядерного арсенала. В отличие от корейской войны 1950—53 годов или кризисов в Тайваньском проливе 1954 и 1958 годов, когда Китай номинально извлёк выгоду из советского ядерного зонтика, теперь при нападении на Тайвань Пекин будет совершенно один. Пекин осознаёт, что нынешние средства ядерного сдерживания Китая уязвимы для первого удара со стороны США. Из его 116 межконтинентальных баллистических ракет только 24 мобильных ракеты DF-41 являются единственной системой, способной поразить всю континентальную часть США. Однако есть убедительные доказательства того, что мобильные ракеты наземного базирования особенно уязвимы в эпоху беспилотников. Для решения этой проблемы Китай строит шахты для межконтинентальных баллистических ракет вместимостью 300 единиц, которые будут готовы к 2024 году, пишет обозреватель The National Interest.

У Китая также нет ответа на американскую стратегию обычного сдерживания против ядерного арсенала противника. Поскольку Пекин знает, что его флот и ядерное оружие наземного базирования будут атакованы и уничтожены в начале конфликта вокруг Тайваня, он сталкивается с дилеммой «используй или потеряешь», которую он не может решить, пока не сможет навязать аналогичную угрозу ядерному арсеналу США. Для этого Китаю потребуется военно-морской флот с глобальным охватом, включая всемирную сеть дружественных баз, обеспечивающих поддержку большого флота бесшумных атомных подводных лодок. В настоящее время у Китая есть 58 подводных лодок, из которых только шесть — атомные, указывает автор.

Си Цзиньпин находится между множеством уравновешивающих окон возможностей. Ему требуется минимальная политическая консолидация, чтобы справиться с последствиями провоциорвания торговой и, возможно, военно-морской блокады со стороны США, что является ожидаемым ответом на попытку Китая захватить Тайвань. Ему нужны сильные военно-воздушные и военно-морские силы, способные противостоять конфликту на истощение, а также для защиты ядерных сил сдерживания Китая. Всё это он должен сделать в течение одного поколения, прежде чем экономический рост Индии, экологические издержки, вызванные изменением климата, демографическая слабость или даже дальнейшая политическая либерализация в Китае сделают Тайвань недосягаемым, завершает обозреватель The National Interest.