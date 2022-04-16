Обозреватель Global Times: над Азией снова нависла тень западного колониализма

Несмотря на все заверения Байдена о том, что США не стремятся к новой холодной войне, возглавляемый Вашингтоном блок НАТО недавно заявил о намерении расширить своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет обозреватель Global Times Джон Лэндер. По его словам, это намерение альянса вряд ли будет воспринято с энтузиазмом в азиатских столицах, где ещё живы воспоминания о горьком опыте западного колониального господства.

Тень западного колониализма вновь нависла над Азией, пишет бывший австралийский дипломат Джон Лэндер в своей статье для Global Times.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно объявил, что главы государств и правительств Североатлантического альянса одобрят новую стратегическую концепцию, чтобы формализовать расширение присутствия блока в Азиатско-Тихоокеанском регионе с явной целью противодействия «растущему влиянию и политике принуждения Китая».



Помимо расширения сотрудничества в области кибербезопасности, новых технологий и противодействия дезинформации — что, как отмечает автор, особенно иронично в свете непрекращающегося шквала западной дезинформации в отношении России и Китая, — НАТО и её азиатско-тихоокеанские союзники будут «более тесно сотрудничать в сфере морской безопасности».



Это заявление генсека альянса прямо противоречит заверениям президента США Джо Байдена, которые прозвучали 18 марта в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда, как напоминает автор, глава Белого дома заявил, что Америка «не стремится к новой холодной войне с Китаем» и что «возрождение её альянсов не направлено против Китая».



По мнению Лэндера, заявление Столтенберга вряд ли было воспринято с энтузиазмом в азиатских столицах, где ещё живы воспоминания о горьком опыте западного колониального господства.



За исключением Японии и Сингапура, азиатские страны — наряду с остальным развивающимся миром — воздерживались от санкций против России и избегали враждебных проявлений по отношению к Китаю, отмечается в статье.



Вместо этого, как пишет автор, они выбрали сотрудничество с Поднебесной, особенно в области развития инфраструктуры в рамках предложенной Пекином инициативы «Один пояс — один путь».



Как подчёркивает автор, намерение Китая, повторяемое почти в каждом внешнеполитическом заявлении, состоит в том, чтобы работать в рамках системы ООН, чтобы укрепить эту организацию и сделать её более справедливой для развивающихся стран.



США же видят в этом подрыв «порядка, основанного на правилах», который был придуман Америкой и её союзниками для их же собственного блага, указывает автор.