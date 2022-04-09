Global Times: США не удалось обрушить рубль и отрезать Россию от глобальной экономики

Несмотря на недавние угрозы президента США Джо Байдена и постоянное ужесточение санкций против России, курс российской валюты постепенно восстановился до прежних показателей — и гиперинфляции, на которую делали ставку США и их союзники, не произойдёт, констатирует Global Times. Эта ситуация показывает, что Россия по-прежнему является важной частью глобальной экономической системы и полностью изолировать её не получится, подчёркивается в статье.

Президент США Джо Байден заявил 26 марта в Варшаве, что из-за введённых Западом санкций курс российского рубля обрушился настолько, что эта валюта превратилась в «руины». Однако уже сегодня становится ясно, что это заявление было преувеличенным: реальные данные показывают, что рубль смог практически полностью оправиться от удара и восстановиться до предыдущих показателей, пишет Global Times.



Новые санкции были введены против России после начала спецоперации на Украине, напоминает автор. Но быстрое восстановление рубля показывает, что «деглобализация невозможна», как бы этого ни желал Вашингтон, отмечается в статье.



По мнению автора, вся эта ситуация несёт губокие последствия для реалий современных международных конфликтов, учитывая, что Запад активно пытается вести борьбу против Москвы на экономическом и информационном фронте. И на этом новом, современном поле боя становится ясно, что Запад «переоценил свои возможности», подчёркивается в статье.



По задумке сторонников западных санкций, эти меры были призваны нанести мощный удар по российской экономике и вызвать потрясение среди рядовых россиян, чтобы спровоцировать возмущение против властей и заставить Москву изменить курс, поясняет Global Times. И действительно, многие западные компании в итоге решили уйти из России, а заграничные предметы роскоши для россиян теперь оказались недоступны.



Однако «гиперинфляции», на которую так надеялись США и их союзники, в России на самом деле не произошло — а предметы роскоши и западные сети быстрого питания, похоже, не так уж и необходимы для нормального функционирования российской экономики, констатирует автор.



Что действительно необходимо для России, так это энергетика. А эта отрасль сейчас становится очень прибыльной даже на фоне санкций, отмечается в статье. Европа по-прежнему в значительной мере зависит от поставок российского природного газа — и хотя некоторые члены ЕС начали отказываться от российской нефти, моментально заменить российский газ не представляется возможным, пишет Global Times.



По мнению автора, именно поэтому Соединённые Штаты пытаются активно вмешиваться в ситуацию, пытаясь заполнить этот «потенциальный пробел». Таким способом Вашингтон надеется укрепить свою политическую опору в Европе и одновременно снизить зависимость от поставок из России, заключает Global Times.