Insider: Goldman Sachs предупредил, что доллару грозит участь британского фунта

Американский доллар вскоре может лишиться своих доминирующих позиций в мировых валютных резервах, предупреждает инвесторов банк Goldman Sachs. Как пишет Insider, это связано в том числе с антироссийских санкциями, которые ввели США, а также их растущим внешним долгом.

США и их союзники лишили российский Центробанк доступа к заграничным резервам, что грозит отказом и других стран от использования доллара, пишут аналитики банка Goldman Sachs в своей аналитической записке. Как приводит их аргументацию Insider, страны обеспокоены тем, какую власть даёт Штатам такое широкое использование доллара, и инвесторы могут тоже серьёзно к этому отнестись.

По словам экспертов, доллар столкнулся с рядом проблем, которые похожи на ситуацию вокруг британского фунта. Он тоже когда-то был крупнейшей резервной валютой, но в середине XX века его обошёл доллар. Связано это было в том числе с долгами, которые у Великобритании появились после Второй мировой войны.

Такая же проблема может поджидать сегодня США, ведь у них тоже большой долг, связанный с тем, что они — крупный импортёр товаров. При этом у них непропорционально малая доля в мировой торговле, если сравнить её с доминированием доллара в глобальных финансах. Сальдо торгового баланса у них идёт в перекос, при этом добавляются геополитические проблемы, связанные с ситуацией на Украине.

Заместитель главы МВФ Гита Гопинат ранее отметила в интервью, что санкции против России могут привести к тому, что мировая система может стать более фрагментированной, что нанесёт удар по доллару. Также она сказала, что рост использования других валют в мировой торговле заставит центробанки разных стран диверсифицировать свои резервы в иностранной валюте в ущерб доллару.

Однако многие аналитики утверждают, что всё же в обозримом будущем доллар сохранит свой статус глобальной резервной валюты. Связано это ещё и с тем, что сейчас ему нет реальной замены, как это было в случае с фунтом.

Специалисты Goldman Sachs делают вывод: судьба доллара в руках самих США. В случае если будет продолжаться политика, при которой держится нынешний дефицит, растёт внешний долг и инфляция в США, то всё это может привести к переходу к другим резервным валютам, пишет Insider.