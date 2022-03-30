CTXT: процесс пошёл — конфискация Западом российских резервов ударит по гегемонии доллара

Конфисковав хранившиеся на Западе резервы российского Центробанка, США показали всему миру, что могут лишить резервов любую страну, если её действия придутся не по нраву Вашингтону. Как пишет CTXT, эксперты считают, что это подтолкнёт россиян, китайцев, членов БРИКС и других на поиск более безопасных механизмов и валют, и это не далёкая перспектива, а уже запущенный процесс.

США и их союзники 26 февраля конфисковали золотовалютные резервы, которые Центральный банк России хранил на Западе. Как пишет CTXT, многие эксперты рассматривают этот шаг как саморазрушительный для глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность экономики США, характеризующаяся дефицитом и огромными долгами.

Как отмечает испанский портал, с 1971 года, после того как США отказались от золотого стандарта конвертируемости доллара и Бреттон-Вудской системы, центральные банки начали хранить резервы в долларах вместо золота. Покупая казначейские облигации США, они финансировали американский дефицит бюджета и платёжного баланса. Торговля нефтью в долларах только укрепила статус доллара как бесспорной основной мировой валюты.

США использовали этот авторитет для формирования мирового порядка в соответствии со своими вкусами и интересами. Американцы могут блокировать платежи, замораживать активы и проводить конфискацию в любой момент, и конфискация российских резервов — чёткий сигнал всему миру. Как заявил бывший британский дипломат Аластер Крук, «если даже у такого важного участника «Большой двадцатки» можно конфисковать резервы одним нажатием кнопки, то для тех, кто всё ещё держит свои резервы в Нью-Йорке, всё предельно ясно: нужно забрать их оттуда как можно скорее».

И Россия — не единичный случай. В прошлом конфисковали резервы Ирана, а также $9 млрд у Афганистана. Великобритания, в свою очередь, в прошлом году украла у Венесуэлы золото, которое Каракас хранил в Банке Англии и пытался использовать для покупки медицинских товаров для борьбы с пандемией. Как отмечает автор материала, принимая такие меры, США говорят всему миру, что могут конфисковать резервы у любой страны, если её политика окажется не по нраву Вашингтону, или потому, что она торгует с соперниками, или потому, что слишком хорошо распределяет свои доходы среди населения, нанося ущерб мультинациональным корпорациям, или же просто хочет стать политически и экономически более независимой от структур, контролируемых США.

«Мы сделали депозиты в евро и долларах фактором риска», — говорит Вольфганг Мюнхау, выдающийся немецкий аналитик и обозреватель газеты FinancialTimes.

«Конфискация средств Афганистана, Венесуэлы, Ирана, а теперь и России, и политизация механизма платежей и переводов SWIFT уменьшают глобальное влияние США», — считает бывший американский посол Час Фриман.

Конфискация российских резервов «подтолкнёт россиян, китайцев, членов БРИКС и других на поиск более безопасных механизмов и валют», уверен Мюнхау, но на самом деле это не далёкая перспектива, а уже запущенный процесс.

Как заключает издание, главным последствием является создание условий для развития в мировой экономике незападного блока, который ударит по гегемонии.

«Ни одна из стран БРИКС не присоединилась к санкциям против России. Не присоединились ни Индия, ни Бразилия Болсонару, ни Южная Африка, ни такой член НАТО, как Турция, ни страны Персидского залива, ни, конечно же, Китай. На конференции глав МИД Организации исламского сотрудничества (57 стран-членов) было решено отказаться от присоединения к санкциям против России. Ни одна страна в Африке, в Западной и Центральной Азии не ввела санкций против России, а в Восточной Азии их поддержали только Сингапур и Япония. Китай и Индия выстроили общую линию. Но самое важное, что Саудовская Аравия ведёт переговоры с Китаем по продаже нефти за юани. Саудовская Аравия поставляет 25 процентов нефти в Китай. Не приведёт ли отказ от доллара в торговле нефтью к банкротству США?» — задаётся вопросом автор статьи.