Reuters: объёмы торговли России с Китаем растут вопреки санкциям

Несмотря на введённые Западом санкции, общий объём торговли Китая с Россией в марте вырос более чем на 12% по сравнению с прошлым годом. И хотя при сравнении с показателями за февраль наблюдается некоторое замедление, статистика по торговле с Россией всё равно опережает средние показатели общего роста китайского объёма импорта и экспорта, сообщает Reuters.
Общий объём торговли между Китаем и Россией в марте 2022 года вырос более чем на 12% по сравнению с прошлым годом, несмотря на введённые Западом санкции. При этом Всемирная торговая организация на этой неделе пересмотрела свой прогноз о темпах роста мировой торговли в этом году, изменив его в сторону понижения из-за последствий обострения конфликта на Украине, сообщает Reuters.
Пекин при этом неоднократно критиковал санкции, введённые после начала российской спецоперации на Украине, называя их «незаконными» и расценивая как попытки Запада «наказать» Москву в одностороннем порядке, отмечается в статье. За несколько недель до начала спецоперации Россия и Китай объявили о развитии стратегического партнёрства «без границ», напоминает Reuters.
В прошлом году общий товарооборот между этими двумя странами вырос на 35,8% и достиг рекордного показателя $146,9 млрд. В феврале 2022 года рост объёмов двусторонней торговли составил 25,7% — а в марте поставки товаров из Китая в Россию и наоборот увеличились на 12,76%, достигнув $11,67 млрд. Об этом свидетельствуют данные китайской таможенной службы, поясняет Reuters.
И хотя эта статистика показывает, что по сравнению с февралём этого года темпы наращивания двустороннего товарооборота замедляются, они всё же опережают средние показатели роста общего объёма импорта и экспорта Китая, отмечается в статье. Для сравнения, в марте 2022 года показатель торговли Китая со всеми странами и регионами вырос на 7,75% — до общей суммы $504,79 млрд.
Торгово-экономическое сотрудничество Китая с другими странами, включая Россию и Украину, продолжается в нормальном режиме, заявил на недавней пресс-конференции официальный представитель китайской таможни Ли Куйвэнь. Россия является основным источником поставок нефти, газа, угля и сельскохозяйственных товаров для Китая, напоминает Reuters.
При этом в первом квартале 2022 года объёмы китайско-российской торговли увеличились на 30,45% по сравнению с прошлым годом, сообщается в статье. По мнению аналитиков, на фоне ужесточения западных ограничений против Москвы Пекин способен частично компенсировать негативное влияние санкций на российскую экономику, если он будет и дальше наращивать объёмы торгового сотрудничества.
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