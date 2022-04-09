GT: инвестиционные проекты на Курилах заинтересовали иностранных партнёров России

В последние годы российское правительство активизировало продвижение инвестиционных проектов и возможностей для иностранных партнёров на Курильских островах, и в условиях ужесточения западных санкций это направление становится особенно актуальным. Совместные проекты уже привлекли внимание инвесторов и дипломатов из Индии, Китая, Турции, ОАЭ и ряда других стран, которые приняли участие в специализированной конференции в Москве, сообщает Global Times.

Различные совместные инвестиционные проекты, которые продвигает Россия для реализации на Курильских островах, уже привлекли внимание потенциальных инвесторов из целого ряда стран, пишет Global Times. Учитывая уход многих крупных западных компаний и инвесторов с российского рынка из-за введения новых западных санкций, привлечение новых инвестиций имеет очень важное значение для развития российских регионов, отмечается в статье.



На вчерашней специализированной конференции, которая состоялась в Москве и была посвящена инвестиционному потенциалу Курильских островов, приняли участие представители 25 российских компаний, а также около десятка компаний из разных стран и семи международных бизнес-ассоциаций. По сообщениям российских СМИ, в числе гостей были, в частности, бизнесмены из Индии, Китая, Турции и ОАЭ, а также дипломаты из Бахрейна, Таиланда, Казахстана, Малайзии, говорится в статье.



Это мероприятие было призвано привлечь заинтересованных иностранных инвесторов к реализации совместных проектов на Курилах, особенно на фоне ухода ряда крупных западных компаний и инвесторов с российского рынка после ужесточения западных санкций, отмечает Global Times. Курильские острова располагаются рядом с важными мировыми судоходными путями и крупными месторождениями нефти и газа, напоминает автор.



В последние годы российское правительство активизировало продвижение инвестиционных проектов и возможностей для иностранных партнёров в Сахалинской области. В частности, в марте этого года российские власти предложили иностранным инвесторам в этом регионе льготную налоговую политику, освободив предприятия, работающие на Курильских островах, от выплаты подоходного и ряда других налогов на ближайшие 20 лет и предоставив им доступ к свободной таможенной зоне, поясняется в статье.



Привлечение крупного капитала и технологий из дружественных стран для развития местной промышленности, создания совместных предприятий и работы над бизнес-проектами, приспособленными для местных условий, лучше всего подходит сейчас для экономического развития этого региона, подчеркнул в интервью Global Times неназванный российский бизнесмен, который ранее также занимался государственной службой. По его мнению, привлечение инвестиций на Курилы сейчас даже важнее, чем развитие торговли.



Типичными направлениями сотрудничества в этом регионе являются развитие атомной энергетики, различные проекты в сфере недвижимости, а также овощеводство, аквакультура и туризм, сообщается в статье. При этом участие Японии в данных проектах сейчас практически сводится к нулю, поскольку в марте этого года Россия объявила Японию, которая присоединилась к санкциям Запада, «недружественной» страной и заявила о своём намерении выйти из консультаций по заключению мирного договора с Токио, пишет Global Time.