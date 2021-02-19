Yomiuri: Россия решила избавляться от курильского мусора без участия Японии

Несколько лет назад переработка мусора была включена в планы совместной хозяйственно-экономической деятельности России и Японии на Южно-Курильских островах. Однако, как пишет Yomiuri, власти Сахалинской области обнародовали план по строительству мусороперерабатывающего завода в Южно-Курильске, который будет реализован без участия японской стороны.
Власти Сахалинской области обнародовали план по строительству мусороперерабатывающего завода в Южно-Курильске на острове Кунашир силами исключительно российской стороны. Как пишет Yomiuri, к участию в тендере были приглашены и представители японского бизнеса, но ни одна японская компания в тендере участия не приняла.
Как отмечает издание, тонкость здесь заключается в том, что изначально несколько лет назад мусоропереработка была включена в планы совместной хозяйственно-экономической деятельности России и Японии на Южно-Курильских островах. В сентябре 2019 года на Кунашире побывала делегация японских бизнесменов и специалистов, которая изучила перспективы строительства завода. Ожидалось, что эти планы получат своё развитие, однако российская сторона решила взять курс на самостоятельное строительство объекта.
Совместная российско-японская хозяйственно-экономическая деятельность на островах и в их акватории позиционировалась как один из важных элементов среди мер укрепления доверия между Японией и Россией. Тогда, помимо мусоропереработки, было выделено пять перспективных направлений для российско-японского сотрудничества вокруг островов, однако фактически дело до реализации имевшихся совместных проектов так и не дошло.
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