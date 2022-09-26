Radio ZET: половина поляков боится, что Россия применит ядерное оружие

Не исключено, что в ходе украинского конфликта Россия может сделать выбор в пользу применения ядерного оружия. Такое мнение разделяет почти половина польских граждан. Одновременно большинство совершенно не знает, где находится ближайшее бомбоубежище и как поступать в случае выброса радиации, сообщает Radio ZET.
Согласно опросу фонда IBRiS, проведённому специально для Radio ZET, 46,9% поляков боятся того, что в ходе украинского конфликта Россия может решиться на применение ядерного оружия.
Эти опасения не разделяют 29% сограждан, а 24,1% не имеют мнения по этому поводу. Последняя группа респондентов на вопрос, опасаются ли они такого сценария, ответила: «Сложно сказать».
IBRiS также задал полякам и другие вопросы, связанные с ядерной угрозой. В результате 82,1% опрошенных признали, что не знают, где находится ближайшее бомбоубежище в их районе. 14,2% заявляют, что обладают такой информацией. На этот вопрос затруднились ответить 3,7% опрошенных.
Дело обстоит не лучше и с осведомлённостью граждан страны на счёт того, как вести себя в случае радиации. 53,7% поляков ответили, что не знают, как поступить в такой ситуации, против 26,9% осведомлённых. 19,4% респондентов затруднились ответить.
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