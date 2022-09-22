Sky News оценил потенциальные возможности российского ядерного арсенала

Владимир Путин предупредил западные правительства, что при угрозе территориальной целостности Россия использует все имеющиеся у неё средства поражения. Поэтому Sky News решил выяснить, каким именно ядерным оружием обладает страна и какой ущерб оно способно нанести.

Владимир Путин обвинил Запад в «ядерном шантаже» и напомнил, что Москва располагает «различными средствами поражения». «При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — подчеркнул президент.

Его заявление вызвало оживлённую реакцию в западных государствах, включая Великобританию. Поэтому Sky News решил разобраться, каким именно ядерным оружием обладает Россия и какой ущерб оно способно нанести.

По данным Федерации американских учёных, общий запас ядерных боезарядов в России составляет 5977 единиц, что является самым большим показателем в мире. Для сравнения, в США их насчитывается 5428, во Франции — 290, а в Великобритании — 225, отмечает телеканал.

В «Бюллетене учёных-атомщиков» утверждается, что российский арсенал включает 4447 боеголовок, из которых 1588 размещаются на баллистических ракетах и базах стратегических бомбардировщиков. Кроме того, согласно документу, в резерве находится «приблизительно ещё 977 стратегических, а также 1912 нестратегических боеголовок». Впрочем, по словам экспертов, из-за окружающей этот вопрос секретности точное количество вооружения остаётся неизвестным.

Но одно можно сказать наверняка: межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), находящиеся в распоряжении России, способны достичь и сравнять с землёй крупные города. Эти снаряды могут развивать максимальную скорость примерно через 10 минут после запуска и всего лишь за 20 минут достичь Великобритании, обращает внимание Sky News.

«Боеголовка в передней части имеет мощность от 300 до 800 килотонн в тротиловом эквиваленте, — заявил в интервью телеканалу отставной британский генерал Ричард Бэрронс. — Трёхсот килотонн достаточно, чтобы уничтожить Вашингтон, Лондон или Париж».

Военный эксперт добавил: даже применение оружия меньшего размера нанесёт опустошительный удар. В качестве примера он привёл самоходную пушку 2С7 «Пион» калибра 203 мм, которая имеет дальность стрельбы около 37 км и запускает снаряды весом 110 кг.

Бэрронс также не исключил использование ракетных комплексов «Искандер», которые способны поражать цели на расстоянии до 500 км. «Его можно использовать для запуска ядерного оружия мощностью от пяти до 50 килотонн. Так что с таким диапазоном и такой мощностью эффект был бы абсолютно разрушительным», — отметил он.

Российская доктрина допускает использование так называемого тактического ядерного оружия в обычном конфликте, чтобы заставить противника отступить. В теории оно может быть использовано в украинском конфликте, рассуждает Sky News.

Кроме того, по словам телеканала, российские власти продолжают «комплексную» программу модернизации, призванную заменить большую часть ядерного арсенала, унаследованного от Советского Союза. Также поступают сообщения, что страна вводит в строй новые виды оружия.

Между тем другие страны покупают или разрабатывают свои собственные новые ракеты, руководствуясь соображениями безопасности и желанием снизить зависимость от других поставщиков. Так, до конца десятилетия в Азии заметно увеличится количество обычных ракет, «которые будут летать дальше и быстрее, наносить более сильные удары и станут более высокотехнологичными, чем когда-либо прежде».

Китай массово производит DF-26 — многоцелевые ракеты с дальностью действия до 4 тыс. км. США разрабатывают новое оружие, направленное на противодействие Пекину в Тихом океане. Тайвань и Япония также наращивают свои ракетные возможности, а также усиливают системы противоракетной обороны, заключает Sky News.