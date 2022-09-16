Newsweek: учёные смоделировали ход и последствия ядерной войны между Россией и НАТО

Ядерная война между Россией и странами НАТО обернётся «невообразимыми» последствиями для жизни на Земле, пишет обозреватель журнала Newsweek. Американские учёные смоделировали ход событий при возможном военном противостоянии между двумя сторонами и пришли к выводу, что события могут пойти по наихудшему сценарию. Среди предполагаемых итогов глобальной термоядерной войны - гибель более пяти миллиардов человек и ядерная зима.

Учёные Принстонского университета смоделировали ход войны между Россией и НАТО и пришли к выводу, что полномасштабный военный конфликт может разыграться по ужасному сценарию, который приведёт к гибели миллионов людей во всём мире в течение нескольких часов. Четырёхминутный аудиовизуальный фрагмент под названием «План А» вызвал новый интерес после начала спецоперации России на Украине, сообщает Newsweek.

Хотя неясно, дойдёт ли президент России Владимир Путин до того, чтобы применить ядерное оружие, эскалация конфликта на Украине вызвала всплеск дискуссий о возможном начале ядерной войны. «Насколько можно судить, это самый серьёзный кризис с потенциальным ядерным измерением с участием России и НАТО с момента окончания холодной войны, даже если риск ядерной войны всё ещё считается «небольшим», как утверждают многие аналитики», — заявил Алекс Глейзер, один из создателей «Плана А» изданию Newswek.

Ещё до начала украинского кризиса Россия и США отказались от давних договоров о контроле над ядерными вооружениями, приступили к разработке новых видов стратегического оружия и расширили диапазон обстоятельств, при которых эти средства могут быть применены. Симуляция «План А» доступна в виде видеоролика на YouTube. Его цель — осветить «потенциально катастрофические» последствия ядерной войны между Россией и НАТО. По словам Глейзера, после первоначального всплеска интереса к видео количество просмотров не сильно увеличивалось до конца февраля 2022 года, когда президент России намекнул на возможное применение ядерного оружия. С тех пор симулятор набрал более миллиона просмотров, пишет Newsweek.

Моделирование начинается в контексте обычного конфликта — Россия произведёт предупредительный выстрел с военной базы недалеко от Калининграда, пытаясь остановить наступление сил США. Затем НАТО нанесёт ответный удар тактическим ядерным оружием с воздуха. Обмен ядерными ударами в Европе быстро наберёт обороты после того, как Россия выпустит 300 боеголовок с самолётов и ракет малой дальности для поражения баз НАТО и наступающих войск противника. Поскольку значительная часть европейского континента будет разрушена, далее НАТО запустят порядка 600 наземных и подводных ракет по ядерным силам России. Пока они будут лететь к целям, российская сторона отправит в сторону США свои боеголовки из пусковых установок, автотранспортных средств и подводных лодок, сообщают обозреватели Newsweek.

На заключительном этапе конфликта Россия и НАТО нанесут удары по 30 наиболее населённым городам и экономическим центрам друг друга, применив по 5—10 ядерных боеголовок на каждый из них, в зависимости от численности населения. После этого способность сторон к ведению глобального конфликта сведётся к нулю, отмечает издание.

По словам Глейзера, глобальную термоядерную войну такого масштаба, безусловно, можно считать «наихудшим сценарием». «После преодоления ядерного порога может быть очень трудно предотвратить эскалацию до тотальной ядерной войны c уничтожением городов и экономических центров с целью помешать восстановлению противника», — заявил учёный, сообщает Newsweek.

Если же предположить, что обмен ядерными ударами останется «ограниченным», а другая сторона отступит или ответит только обычным оружием, на принимающих решения лиц будет оказано огромное давление, чтобы они «ответили тем же» и лишили противника преимущества, пишут обозреватели Newsweek.

По словам Глейзера, последствия ядерной войны для жизни на Земле будут «невообразимыми». «Помимо непосредственного ущерба, а также экономического и социального коллапса, наступит ядерная зима, которая усугубит катастрофу», — заявил он, ссылаясь на одно исследование, которое показало, что в результате ядерного конфликта между США и Россией в конечном итоге погибнут более 5 млрд человек. «Я бы не хотел строить догадки, сколько времени потребуется человечеству для восстановления», — подытожил Глейзер, заключает Newsweek.