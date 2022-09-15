Radio WNET: польский профессор объяснил, почему Россия не станет применять ядерное оружие
«Путин отдаёт себе отчёт в том, что нельзя применить оружие, которое приведёт к самоубийству. Скорее это вопрос запугивания, обладания такой дубинкой», — такими словами польский профессор Ромуальд Шереметев прокомментировал угрозу применения Россией ядерного оружия против Украины или Запада. В интервью Radio WNET он продемонстрировал спокойствие и выразил уверенность в том, что Кремль не решится прибегнуть к своему ядерному арсеналу.
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