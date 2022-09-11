WNP: назревает «новая Европа» — вице-премьер Польши ощутил приближение нового миропорядка

Несмотря на то что исход украинского кризиса пока под вопросом, можно точно сказать, что он станет отправной точкой рождения нового геополитического порядка, уверен вице-премьер Польши Пётр Глинский. Более того, политик считает, что ЕС фактически «провалил экзамен» на украинском направлении, и поэтому европейское лидерство должно перейти к региону Центральной Европы, у которого более зрелый подход в оценке угрозы, исходящей от России, сообщает WNP.

«Кризис на Украине — это точка отсчёта для любого анализа, включая новые политические форматы и новый формат лидерства в Европе. Этот конфликт — точка, про которую нельзя сказать, что что-то уже предрешено. На настоящий момент идёт столкновение мощных сил и непонятно, что из этого получится. Одновременно следует признать, что возникает ощущение рождения нового геополитического порядка. Мы также надеемся на то, что появится новая Европа», — заявил вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия Пётр Глинский.

По его словам, уже идёт дискуссия о том, что Европе предстоит найти свою новую формулу и идентичность. Он уверен, что она должна иметь отсылку к европейским корням, потому что в противном случае слова о каких-либо реформах просто-напросто бессмысленны. «... Иначе мы снова будем иметь дело с неудачной утопией», — подчеркнул политик.

Пётр Глинский уверен, что украинский кризис породил ряд важных факторов в плане геополитических изменений, а также открыл прекрасную возможность для построения отношений между Польшей и Украиной заново. Этот шанс выпал обоим народам. Более того, по его словам, украинский конфликт обнажил настоящее лицо России. «Он также наглядно показал, что фактором перемен выступает готовность нации защищать себя», — отметил вице-премьер. Он обратил внимание на то, что в отличие от украинцев не все европейские нации способны сами себя защитить.

Вице-премьер признал, что за исключением нескольких стран, особенно Польши, в целом Европа была не готова к украинскому кризису. Варшава сумела выстроить независимый энергетический курс, а также новые политические форматы, такие как «Три моря»*. Она прекрасно понимала, что угроза с российской стороны вполне реальная. «Это совершенно другой подход, более зрелый в политическом плане, нежели тот, который преобладал в Западной Европе», — добавил он.

У Глинского нет сомнений в том, что в условиях кризиса ЕС просто-напросто проваливает экзамен. «Мы не обладаем действенным европейским пакетом в отношении этого конфликта...», — констатировал вице-премьер. Следовательно, явная разница в подходе к украинскому кризису стран Центральной и Восточной Европы и стран Западной Европы говорит о том, что новое европейское лидерство должно переместиться на Восток, резюмирует он.

* «Инициатива трёх морей», также известная как «Три моря», представляет собой объединение двенадцати государств Европейского союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе (прим. ИноТВ).