TVN24: «газ вместо танков» — Москва хочет заставить Европу отказаться от поддержки Киева

«Газпром» уже нельзя назвать надёжным поставщиком газа в Европу, считает польский эксперт Войцех Якубик. В интервью TVN24 аналитик заявляет, что ограничивая подачу газа в Европу, российский концерн прибегает к шантажу. Одновременно он указывает, что газовые резервы Польши рассчитаны на полтора-два месяца.
Польский эксперт Войцех Якубик полагает, что Россия разжигает энергетический кризис с целью вынудить Европу отказаться от поддержки Украины. ««Газпром» более не надёжный поставщик. Он систематически, начиная с летних каникул, с 2021 года ограничивает подачу газа в Европу», — сказал он в интервью TVN24.
«Он использует последнее окно возможностей, чтобы шантажировать нас газом. В соответсвии с внешней политикой Российской Федерации имеет место использование газа вместо танков», — подчеркнул он. В беседе он рассказал, что у Польши есть резервы газа на полтора-два месяца, в зависимости от того, насколько суровой будет зима.
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