«Лучше поздно, чем никогда»: евродепутат от Польши поддержала ужесточение визового режима для россиян

Хотя ЕС и долго медлил с отменой соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, это решение, безусловно, правильный шаг и чёткий сигнал, уверена евродепутат от партии «Право и справедливость» Ядвига Вишневская. В беседе с Niezalezna она признаёт, что из-за расколов и разногласий внутри самого ЕС на счёт отношении с Россией прийти к этому решению раньше было непросто.

Вступило в силу решение ЕС, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией. Такой шаг Брюсселя повлечёт за собой увеличение визового сбора с €35 до €80, необходимость предоставления дополнительных подтверждающих документов, продление срока рассмотрения заявления и ужесточение правил выдачи многократных виз, сообщает Niezalezna. Издание напоминает, что цель вступившего в силу 1 июня 2007 года соглашения состояла в облегчении процесса выдачи краткосрочных виз на основе взаимности.

Евродепутат от партии «Право и справедливость» Ядвига Вишневская уверена, что ЕС принял правильное решение. «Пока Россия будет продолжать свою разрушительную внешнюю политику и военную агрессию в отношении Украины, тем самым демонстрируя полное отсутствие уважения порядка, основанного на международном праве, она не может подпадать под упрощённый визовый режим», — заявила она Niezalezna.

Несмотря на то что давление на ЕС по этому вопросу уже длится долгое время и прошёл уже период летних каникул и отпусков, депутат уверена, что вводить такого рода санкции никогда не поздно. «Сторонниками решительного ужесточения визовой политики ЕС в отношении России были и остаются соседствующие с ней государства, в том числе Польша, которым больше всего угрожают агрессивные действия путинской России», — рассказала Вишневская.

«Такая задержка отражает имеющие место расколы внутри ЕС, разногласия по поводу того, как вести себя в отношении России. Конечно, было бы лучше, если бы эти ограничения появились раньше, однако это чёткий сигнал в адрес российского общества о том, что цивилизованный мир не даёт своего согласия на варварство Путина и что при таком подходе места среди цивилизованных стран для России не будет. Лучше поздно, чем никогда», — резюмировала она.