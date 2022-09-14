«Лучше поздно, чем никогда»: евродепутат от Польши поддержала ужесточение визового режима для россиян
Вступило в силу решение ЕС, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией. Такой шаг Брюсселя повлечёт за собой увеличение визового сбора с €35 до €80, необходимость предоставления дополнительных подтверждающих документов, продление срока рассмотрения заявления и ужесточение правил выдачи многократных виз, сообщает Niezalezna. Издание напоминает, что цель вступившего в силу 1 июня 2007 года соглашения состояла в облегчении процесса выдачи краткосрочных виз на основе взаимности.
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