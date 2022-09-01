Der Spiegel: ЕС отменил визовые послабления для россиян

Евросоюз отменил соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией, сообщает Der Spiegel. Такое решение приняли министры иностранных дел стран-членов ЕС на заседании в Праге. Его цель — наказать Россию за боевые действия на Украине, но на полный запрет виз в Брюсселе так и не решились. Это может привести к тому, что россияне начнут выплёскивать свою досаду на Европу, а не своего президента, объяснила такой подход глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок.

Евросоюз разорвал соглашение с Россией об упрощённом визовом режиме, сообщает Der Spiegel. Об этом заявил после глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел стран-членов союза в Праге. По его словам, это решение приведёт к «существенному снижению» числа новых виз для граждан России. Таким образом Брюссель хочет наказать Москву за боевые действия на Украине, но на введение полного запрета в Европе не решились.

Этот вопрос уже давно раскалывает ЕС, продолжает немецкое издание. Одни считают, что у россиян не должно быть возможность получить разрешительные документы для въезда в Европу, другие — в том числе и Германия — относятся к этой мере критически. Отмена Брюсселем визовых послаблений — «важный символ», но это решение будет также иметь конкретные практические последствия. К примеру, теперь россиянам нужно будет платить за оформление визы не €35, а €80.

Страны Прибалтики и Польша, а также Финляндия, Швеция и Дания считают, что это слишком слабое наказание. Они выступает за то, чтобы полный запрет. Эстония, Литва, Финляндия и Чехия уже ввели подобные ограничения или же объявили об их введении. Варшава также рассматривает такую возможность.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила, что в будущем в случае возникновения каких-либо сомнений рассмотрение заявления от гражданина России может длиться месяцы. В тоже время учащиеся и журналисты смогут и дальше приезжать в ЕС. По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, цель этого заключается в том, чтобы люди, испытывающие досаду из-за западных санкций, выплёскивали её не на ЕС, а своего собственного президента.