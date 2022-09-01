Der Spiegel: ЕС отменил визовые послабления для россиян
Евросоюз разорвал соглашение с Россией об упрощённом визовом режиме, сообщает Der Spiegel. Об этом заявил после глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел стран-членов союза в Праге. По его словам, это решение приведёт к «существенному снижению» числа новых виз для граждан России. Таким образом Брюссель хочет наказать Москву за боевые действия на Украине, но на введение полного запрета в Европе не решились.
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