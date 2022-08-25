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DT: министр обороны Великобритании не поддержал запрет на въезд в страну россиян, но высказался за ужесточение визовых правил

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил против введения полного запрета на въезд россиян в Соединённое Королевство, передаёт The Daily Telegraph. Тем не менее Уоллес предложил расширить ограничения таким образом, чтобы они распространялись на семьи российских миллионеров и чиновников.
DT: министр обороны Великобритании не поддержал запрет на въезд в страну россиян, но высказался за ужесточение визовых правил
AP

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что визовые правила для россиян могут быть «ужесточены», однако высказался против введения полного запрета на въезд граждан России в Соединённое Королевство, сообщает The Daily Telegraph. 

Как напоминает издание, страны Европейского союза расходятся во мнении относительно необходимости введения полного запрета на выдачи виз россиянам, к которому призывает президент Украины Владимир Зеленский. Польша, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Чехия и Финляндия высказались за введение подобного запрета, однако Германия и Европейская комиссия выступают против. В частности, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не считает запрет «хорошей идеей».
 
Сторонники запрета утверждают, что он поможет простым россиянам осознать цену спецоперации и подорвать её поддержку. Но противники называют это несправедливым наказанием рядовых граждан. 
 
«Я, конечно, думаю, что мы можем ужесточить условия выдачи виз. Но я не уверен, что полный запрет — это правильный путь», — заявил Уоллес в интервью одному из британских телеканалов. 
 
Тем не менее министр предложил расширить ограничения на поездки таким образом, чтобы они распространялись на семьи российских миллионеров и чиновников. По его словам, ему «не нравится наблюдать, как жёны олигархов или, более того, жёны российских высокопоставленных чиновников отдыхают в Греции, на юге Франции или на суперяхтах по всему миру», пока на Украине продолжается конфликт. 
 
Его комментарии прозвучали на фоне обещания премьер-министра Бориса Джонсона поддерживать Украину столько, «сколько потребуется» для достижения победы над президентом России Владимиром Путиным. По мнению Уоллеса, Киев сейчас находится в «сильной позиции» по сравнению с российскими вооружёнными силами. 
 
Министр вооружённых сил Джеймс Хиппи, в свою очередь, заявил, что европейские страны «не должны» ослаблять решимость помочь Киеву одержать победу. По его словам, такие государства, как Германия и Франция, должны оставаться непоколебимыми, даже несмотря на то, что им придётся пережить «кратковременную боль и затраты».
 
«Пожалуй, самое простое решение кризиса стоимости жизни — восстановить отношения с Россией, и всё вернется на круги своя. Но всё, что я видел за последние шесть месяцев, говорит о том, что это будет катастрофой для безопасности в Евро-Атлантике», — приводит The Daily Telegraph слова Хиппи.
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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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