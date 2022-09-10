Le Figaro: еврокомиссар призвала европейские страны пересмотреть выданные россиянам визы

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон отметила, что россияне на европейской территории могут угрожать безопасности Евросоюза. Поэтому, по её словам, странам Шенгенского пространства нужно строже их проверять, не выдавать визы без весомой причины и пересмотреть уже выданные разрешения на въезд, пишет Le Figaro.

Европейская комиссия призывает страны ЕС и Шенгенского пространства пересмотреть процесс выдачи виз российским гражданам, чтобы удостовериться, что они не представляют опасности Европейскому союзу. Об этом заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон, пишет Le Figaro.

По её словам, российская спецоперация на Украине — это угроза для безопасности Европы. «Не стоит быть наивными, цель Путина — уничтожить Европейский союз». Кроме того, она отметила: «Нельзя исключать, что люди могут ехать с целью спровоцировать социальное возмущение, насилие, подобные вещи, или попробуют заниматься пропагандой». По её словам, в недавнее время российские граждане находились в одной из европейских стран лишь с той целью, чтобы провоцировать украинских беженцев.

ЕС принял решение о прекращении действия соглашения от 2007 года об упрощённой процедуре выдачи виз российским гражданам. На данный момент действующую визу Шенгенского пространства имеют менее миллиона россиян.

Европейские власти намерены отдавать приоритет в доступе российским диссидентам, журналистам, тем, кто хочет попасть в ЕС по гуманитарным или семейным причинам. Но тех, кто едет по иным мотивам, нужно глубоко проверять, настаивает еврокомиссар. Кроме того, по её словам, пересмотреть стоит и уже выданные визы.

Помимо прочего, она отметила, что решение Польши и стран Прибалтики не выдавать визы соответствует пожеланиям Еврокомиссии. Также она похвалила идею Финляндии закрыть часть своей границы. По её словам, наличие физического барьера бывает весьма полезным, пишет Le Figaro.