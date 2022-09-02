El País: ЕС помог Путину укрепить антизападную политику

Приостановив действие соглашения, упрощающего выдачу разрешений на въезд в Шенгенскую зону, Европейский союз дал президенту России Владимиру Путину все аргументы для обвинения блока в русофобии. Как отмечает El País, множество россиян разочарованы подобным решением, которое является «противоречием между ценностями, которые провозглашает ЕС, и реальностью».

Владимир Путин может быть «признателен» Европейскому союзу, который своей политикой визовых ограничений для россиян даёт президенту России весомые аргументы для обвинения Запада в русофобии, пишет El País.

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — написал в социальных сетях на этой неделе заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

31 августа в ходе встречи в Праге министры иностранных дел стран ЕС решили приостановить действие соглашения 2007 года, упрощающего выдачу разрешений на въезд в Шенгенскую зону. Кроме того, они договорились об увеличении сборов за выдачу виз и сроков её выдачи. Как отмечает испанское издание, подобная мера затрагивает очень небольшую часть российского населения, так как, по данным, обнародованным российскими средствами массовой информации, у 69% работающих россиян нет загранпаспортов.

Тем не менее решение усложнить процесс выдачи виз и увеличить его стоимость имеет «большое символическое значение», так как оно «оскорбительно и досадно» для многих россиян, в том числе для тех кто критикует политику Кремля. Многие россияне разочарованы «противоречием между ценностями, которые провозглашает ЕС, и реальностью».

По мнению El País, на данный момент ЕС не смог разграничить тех, кто едет на Запад зарядиться энергией, тех, кто бежит в страхе перед возможными репрессивными мерами, и тех, кто прямо или косвенно пособничает режиму: лидеров и членов правящей политической партии, чиновников, военных, сотрудников сил безопасности и работников оборонной промышленности.

После отмены соглашения страны Европы могут вводить более жёсткие ограничения в отношении российских граждан на двусторонней основе. Россияне жалуются на отмену Эстонией уже выданных шенгенских виз и конфискацию на финской границе иностранной валюты или техники у россиян, возвращающихся на родину.

По мнению западного дипломата, работающего в России, который пожелал остаться анонимным, санкции могут ударить по ЕС как бумеранг и являются контрпродуктивными. Те, кто раньше ездил в Европу за «свободой» — их El País сравнивает с испанцами, которые во времена Франсиско Франко ездили во Францию покупать книги и смотреть фильмы, — «раздражены», и на этом могут сыграть в Москве.