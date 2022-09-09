Rzeczpospolita: Польша выбрала неподходящее время для предъявления территориальных претензий Чехии

Польские власти намерены не только получить военные репарации со стороны Германии, но и добиться земельной компенсации от Чехии, пишет Rzeczpospolita. Однако евродепутат Ян Ольбрыхт уверен, что сейчас совершенно неподходящий момент в мировой политике для выяснений такого рода отношений с соседями. В эпоху украинского конфликта надо быть с ними заодно, а не порознь.

Ещё до того, как начать выяснять с Германией вопрос выплаты военных репараций, правящая партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) начала битву с Чехией за так называемый территориальный долг, который, по мнению Варшавы, имеет сегодня существенное значение для национальных интересов страны, пишет в издании Rzeczpospolita польская журналистка Изабела Каспшак. «С большим сожалением я должен признать, что до сегодняшнего дня Чешская Республика не рассчиталась с Республикой Польшей за этот несанкционированный территориальный излишек», — пишет депутат от партии «Право и справедливость» Ярослав Краевский в письме министерству иностранных дел и министерству внутренних дел и администрации. Речь идёт о компенсации за невыгодный для Польши раздел польско-чехословацкой границы в послевоенное время в 1950-х годах. Краевский объясняет, что тогдашняя Чехословакия получила 1205,90 га, а Польша только 837,46 га — следовательно, ущерб Польши составляет 368,44 га, то есть 3,6844 кв.км.

Уже тогда власти Чехии обязались подготовить опись земель, подлежащих передаче польской стороне; в 2014 году такой документ даже был составлен, однако впоследствии чехи отказались от него. «Дело не новое, но сегодня ПиС усилила политические действия для окончательного разрешения этой проблемы», — подчёркивает журналистка. «Я считаю, что так правильно», — говорит изданию депутат Краевский. Партия «Право и справедливость» серьёзно относится к этому вопросу. В прошлом году премьер-министр Матеуш Моравецкий направил письмо премьер-министру Чехии, напомнив ему о необходимости скорейшего возвращения к переговорам для решения долгового вопроса. Ответ последовал общий и уклончивый. Этот вопрос также неоднократно поднимался в ходе межправительственных консультаций, переговоров министров иностранных дел и встреч на различных уровнях.

Журналистка отмечает, что польское правительство рассчитывает на изменение чешской позиции после парламентских выборов в Чехии, которые пройдут в декабре, и встречи премьер-министров обеих стран. «Польская сторона будет последовательно добиваться того, чтобы этот вопрос стал предметом дальнейших переговоров с чешской стороной для согласования списка земель, а впоследствии проведения переговоров по международному соглашению, которое легло бы в правовую основу для передачи земель Республике Польше», — говорит замминистра иностранных дел Пётр Вавжик. Он обращает внимание на то, что чешские власти не ставят под сомнение этот вопрос, поэтому отсутсвие конкретных действий с их стороны крайне непонятно Варшаве.

В свою очередь, евродупутат Ян Ольбрыхт, бывший мэр граничащего с Чехией города Цешин, уверен, чтои партия «Право и справедливость» выбрала неподходящее время для матча-реванша как с Чехией, так и с Германией. «Не задаваясь вопросом о том, кто прав и что нам полагается, я считаю, что время, в котором оказалась Европа и мир в результате войны России с Украиной, не самое подходящее для решения спорных вопросов с соседями. Нам надо противостоять, объединиться, искать общую солидарность, а эти вопросы, без всяких сомнений, лишь вносят раскол», — объясняет политик. Одновременно он указывает на то, что польско-чешские отношения уже и так обострились из-за проблемы с шахтой в городе Туров.