Le Monde: председательство в ЕС лишило чешских дипломатов отпуска и определённости

Чехия стала новым председателем Европейского союза, сменив на этом посту Францию. Как пишет Le Monde, изначально она хотела этот срок посвятить развитию трансатлантических отношений, но теперь повестка изменилась и от неё ждут решений по энергетической безопасности, переубеждения Венгрии, а также воплощения в жизнь идеи Макрона о создании Европейского политического сообщества.

1 июля Чехия перенимает у Франции статус председателя Совета ЕС, пишет Le Monde. И Эммануэль Макрон рассчитывает, что Прага сможет конкретизировать его идею о создании Европейского политического сообщества. Оно, по задумке французского президента, должно объединить партнёров ЕС от Исландии до Украины. И первое собрание такого сообщества намечено на октябрь. Хотя даже министр Чехии по европейским делам Микулаш Бек высказывал сомнения, что Чехии удастся запустить этот процесс.

На востоке Европы многие опасаются, что по факту это сообщество должно заменить собой идею о расширении ЕС как на страны Балкан, так и на Украину и Молдавию. Чехия же яростно выступает за то, чтобы ЕС расширялся. Она поддерживает Украину и уже заявила, что сделает украинский вопрос и его последствия центральным во время своего председательства.

И хотя премьер-министр Чехии Пётр Фиала не раз тепло общался с Макроном, он не спешит делиться своими планами в отношении его проекта. Для многих в регионе идея Макрона напоминает Европейскую конфедерацию, которую предлагал в 1989 году Франсуа Миттеран, стараясь избежать расширения ЕС.

На данном этапе Чехия на 6-7 октября запланировала неформальную встречу стран ЕС, чтобы они могли обсудить ситуацию на Украине и развитие вопроса вокруг Западных Балкан. Чехия хотела бы, чтобы на этой встрече присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

До начала российской спецоперации Чехия собиралась начать своё председательство с саммита членов ЕС в Праге и посвятить эту встречу трансатлантическим отношениям. На ней бы присутствовал и президент США Джо Байден, который приехал бы сразу после саммита НАТО в Мадриде. Сейчас же Чехия планировать перестала и ждёт, как будет развиваться ситуация.

Ещё один вопрос, по которому от Чехии ожидают действий, касается Венгрии, которая блокирует действия ЕС, накладывает вето на европейские инициативы, чтобы получить от Брюсселя деньги на восстановление экономики. Ей их заморозили из-за нарушений прав человека. Чехия и Венгрия вместе с Польшей и Словакией входят в Вышеградскую группу. У этих стран иногда бывают схожие интересы, тенденция к большему суверенитету.

Но нынешнее правительство Чехии в основном имеет проевропейские ценности. Там отмечают, что Вышеградская группа не так едина, как кажется. Министр Чехии по европейским делам признался, что у Праги и Будапешта не было политических сношений после начала российской спецоперации из-за «очевидных нынешних разногласий» по России. И Польша не скрывает, что держит дистанцию с Будапештом.

Чехия пообещала, что будет пристально следить за переговорами вокруг санкций против Венгрии. Но там считают, что Орбана им вряд ли удастся переубедить, поскольку между ними сейчас крайне мало общения.

В краткосрочной же перспективе Чехии придётся заняться вопросом энергетической безопасности. На сегодняшний день около десятка членов ЕС столкнулись с тем, что их поставки газа из России прекратились или были сокращены. Пока это объясняется в том числе тем, что на газопроводе «Северный поток» идут технические работы. Но в июле будет видно, закончатся ли они в срок. Если этого не произойдёт, то ЕС будет созывать совет министров. «В итоге чешские дипломаты на летние каникулы не собираются», — пишет Le Monde.