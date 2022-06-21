BI: Словакия отказалась передавать Украине танки — Германия предложила слишком мало взамен

Сделка между Словакией и Германией, предполагающая передачу Украине советских танков Т-72, находится под угрозой срыва, сообщает Business Insider. В рамках «кругового обмена» Братислава готовилась передать Киеву 30 танков Т-72 и получить взамен более современные танки из Германии. Однако на прошлой неделе правительство Словакии отказалось от поставок: 15 немецких танков Leopard 2A4 оказалось недостаточно для поддержания обороноспособности страны.

И снова задержки: два месяца назад ведомство канцлера ФРГ сообщило, что Германия готовит так называемый «круговой обмен» со Словакией. Сделка предусматривала передачу Украине словацких танков Т-72 советского производства в обмен на более современные немецкие танки, передаёт Business Insider.

Но до сих пор ещё ни один танк не сдвинулся с места. Дело в том, что Германия предложила передать Словакии 15 танков Leopard 2A4 за 30 единиц Т-72. Однако этого оказалось недостаточно для поддержания обороноспособности Словакии, поэтому на прошлой неделе правительство страны отказалось от запланированной сделки. В понедельник вечером Министерство обороны Словакии подтвердило отказ: «Реальность такова, что мы не можем принять ту форму поддержки, которую обещали Чехия или другие страны. Они отправляют на Украину единицу техники, а взамен получают две от Германии или другой страны. На вооружении Словакии состоит 30 танков Т-72. Поэтому 15 основных боевых танков Leopard не могут быть решением для нас, поскольку нам нужны 30 основных боевых танков для танкового батальона».

«С этой целью мы ведём переговоры с нашими союзниками, чтобы найти дополнительные формы поддержки Украины», — заявил пресс-секретарь правительства Словакии.

Вопрос состоит в том, будет ли достигнуто новое соглашение и когда. На юге и востоке Украины ВСУ «попадает во всё новые и новые неприятности». Хотя военные эксперты из НАТО предполагают, что вооружённый конфликт может затянуться на многие месяцы, ситуация в некоторых регионах, вероятно, может решится до конца августа, отмечает издание.

Словакия активно поддерживает соседнюю Украину. Помимо оружия на сумму более €150 млн евро, Словакия передала Украине свой единственный зенитно-ракетный комплекс С-300. Чтобы сама Словакия не осталась незащищенной, Германия, Нидерланды и США разместили в стране в общей сложности четыре зенитно-ракетных комплекса Patriot. В ходе аналогичного «кругового обмена» Словакия планирует передать Украине советские истребители МиГ-29, а её собственное воздушное пространство будут защищать польские и чешские самолёты, пишет Business Insider.