Welt: немецкий экс-генерал раскритиковал новый танк за название времён вермахта

Немецкий концерн Rheinmetall внезапно представил на французской выставке вооружений новый танк, который должен стать преемником «Леопарда-2» — и ответом на российскую «Армату», сообщает телеканал Welt. У новой «Пантеры» пока есть только демонстрационная модель, которая уже подверглась критике: по мнению историка и генерала в отставке Клауса Виттманна, называть танк точно так же, как тот, что стоял на вооружении вермахта во времена Второй мировой войны, — не самое умное решение.

Это должен быть ответ на российский супер-танк. Так, во всяком случае, утверждает производитель Rheinmetall. «Пантера» — так называется новый боевой танк, в котором концерн хотел бы видеть преемника «Леопарда-2», потому что тот уже «состарился».

КЛАУС ВИТТМАНН, генерал в отставке: Rheinmetall неожиданно представил этот танк на французской выставке оружия Eurosatory. Эта модель танка должна быть ответом на российский танк Т-14. Модель обладает 130-миллиметровой пушкой и, таким образом, может использовать более мощные боеприпасы большей дальности.

Т-14 Армата в 2015 году заставила западных генералов покрыться потом: сильная пушка, хорошая броня, в остальном Россия сделала ставку на секретность. Посмотрим в сравнении. При броне весом 50 тонн немецкий танк легче и, вероятно, манёвреннее Арматы. Его 130-миллиметровая пушка обладает на 50 процентов большей дальнобойностью, однако Армата должна быть модернизирована. Обе машины оснащены автоматикой заряжения. Танк способен при помощи беспилотников поражать удалённые цели. Русский танк может стрелять управляемыми ракетами. В немецком танке также предусмотрены система обнаружения и захвата цели и искусственный интеллект. Россия по этому поводу хранит молчание.

У танка пока есть только демонстрационная модели. Однако и российские войска пока остаются ни с чем. Армата стоит в три раза дороже, чем Т-90, до сих пор представляемый в качестве передовой модели, — здесь вы видите его уничтоженным украинцами. Из-за санкций Москва также не может получить необходимую электронику для Арматы, так что сейчас танк остаётся скорее пропагандой, чем реальной единицей военной техники.

КЛАУС ВИТТМАНН: Я не думаю, что танк так уж скоро войдёт в эксплуатацию. К слову, как историк я должен сказать по этому поводу кое-что ещё: я считаю не очень умным называть этот танк точно так же, как модель танка вермахта, которая сыграла большую роль против российских, тогда советских, Т-34 во Второй мировой войне.

Дата выхода в эфир 16 июня 2022 года.