FA: в украинском кризисе не стоит забывать и о наихудших сценариях развития ситуации

Политического урегулирования ситуации на Украине не предвидится, поэтому стоит готовиться к худшему, считает профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер. Как пишет он в статье для Foreign Affairs, ситуация может обернуться вмешательством США в конфликт или даже приведёт к тому, что Москва применит ядерное оружие. И хотя шансы на реализацию таких катастрофических сценариев очень малы, любые вооружённые конфликты, как правило, имеют свою собственную логику, что затрудняет прогнозирование их хода.

Российская спецоперация на Украине может обернуться вмешательством США в конфликт или даже приведёт к тому, что Москва применит ядерное оружие, считает профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер. По его мнению, Соединённые Штаты связали с исходом конфликта свою репутацию, однако и российские амбиции тоже расширились, поэтому существует несколько сценариев возможного развития событий.

Как пишет Миршаймер в статье для Foreign Affairs, вопреки расхожему на Западе мнению, Москва вошла на Украину не для того, чтобы завоевать её. В основном Кремль был озабочен тем, чтобы не допустить превращения Украины в оплот Запада. При этом угроза для России сегодня является даже большей, чем до спецоперации. И главным образом потому, что администрация Байдена теперь полна решимости свести на нет все территориальные завоевания России и навсегда разрушить российскую власть. Поэтому сейчас Москва не может позволить себе проиграть на Украине и будет использовать для этого все доступные средства.

Украина, со своей стороны, преследует те же цели, что и администрация Байдена. Украинцы стремятся вернуть проигранные России территории, включая Крым. Кроме того, они тоже уверены, что могут победить. По сути, пишет автор статьи, Киев, Вашингтон и Москва глубоко привержены идее победы над своим противником, что оставляет мало места для компромисса. Ни Киев, ни Вашингтон, например, почти наверняка не примут нейтральный статус Украины. Эти противоречивые интересы сторон объясняют, почему так много наблюдателей считают, что в ближайшее время урегулирование конфликта путем переговоров не произойдет, и поэтому предвидят в ситуации кровавый тупик.

Поэтому, по мнению Миршаймера, есть три основных пути развития событий: одна или обе стороны преднамеренно идут на обострение, чтобы победить; одна или обе стороны преднамеренно идут на обострение, чтобы предотвратить поражение, или боевые действия обостряются не по осознанному выбору, а непреднамеренно. Но каждый путь может привести к тому, что Соединённые Штаты прямо вступят в конфликт, или Россия применит ядерное оружие, а возможно, и то, и другое.

Администрация Байдена стала направлять Киеву все большее количество и всё более мощного оружия. Запад начал наращивать наступательные возможности Украины. США и их союзники обучают украинских военных и предоставляют им важные разведданные, которые ВСУ используют для уничтожения ключевых российских целей. Более того, как сообщала The New York Times, Запад имеет «тайную сеть спецназовцев и шпионов» на территории Украины. Вашингтон может и не принимать непосредственного участия в боевых действиях, но он уже глубоко вовлечён в военный конфликт на Украине. И теперь он находится всего в нескольких шагах от того, чтобы его собственные солдаты нажимали на спусковые крючки, а американские пилоты нажимали на кнопки пуска боевых ракет.

Если, к примеру, конфликт затягивается на год или более, и не видно ни дипломатического решения, ни реального пути к победе Украины, Вашингтон может попытаться положить конец военным действиям. В этих обстоятельствах у американских политиков будет мотив подумать о более рискованных шагах, таких как введение бесполётной зоны над Украиной или вводе небольших контингентов сухопутных войск США, чтобы помочь Украине.

Более вероятен сценарий вмешательства США, если украинская армия начнёт разваливаться, а Россия одержит крупную победу. В этом случае, учитывая глубокую приверженность администрации Байдена предотвращению такого исхода, Соединённые Штаты могли бы попытаться переломить ситуацию, приняв непосредственное участие в боевых действиях.

Ещё один сценарий американского вмешательства предполагает непреднамеренную эскалацию: Вашингтон, сам того не желая, оказывается втянутым в военный конфликт непредвиденным событием, которое развивается по восходящей спирали. Например, американские и российские истребители, которые вступили в тесный контакт над Балтийским морем, случайно столкнулись. Такой инцидент может легко привести к эскалации, учитывая высокий уровень страха с обеих сторон и недостаток коммуникаций.

Также возможно, что Россия разрушит здание в Киеве или тренировочный полигон где-то на Украине и непреднамеренно уничтожит значительное число американцев, таких как работники гуманитарных организаций, оперативники разведки или военные советники. Администрация Байдена, столкнувшись с общественным возмущением дома, решит, что должна принять ответные меры, и нанесёт удары по российским целям, что затем приведёт к обмену ударами уже непосредственно между двумя сторонами.

Наконец, пишет автор статьи, есть шанс, что боевые действия на юге Украины повредят контролируемую Россией Запорожскую атомную электростанцию до такой степени, что она выбросит радиацию по всему региону, что побудит Россию ответить тем же. Дмитрий Медведев уже сделал зловещий намёк на эту возможность, заявив в августе: "Не забывайте, что в Европейском союзе тоже есть ядерные объекты. И там тоже возможны инциденты". Если Россия нанесёт удар по европейскому ядерному реактору, Соединённые Штаты почти наверняка вступят в военный конфликт.

Москва тоже может спровоцировать эскалацию. Нельзя сбрасывать со счетов возможность того, что Россия нанесёт удары по Польше или Румынии, через которые проходит основная часть западной военной помощи. Существует также вероятность того, что Россия может начать массированную кибератаку против одной или нескольких европейских стран, помогающих Украине. Такая атака может побудить США начать ответную кибератаку против России, и если это удастся, Москва может ответить военным путём.

Не стоит сбрасывать со счетов и то, что Москва может применить ядерное оружие в случае, если в боевые действия напрямую вступят вооружённые силы США и их союзников по НАТО, если Украина сама переломит ситуацию на поле боя или в случае захода конфликта в затяжной тупик, который не имеет дипломатического решения и обходится Москве чрезвычайно дорого.

Как заключает автор статьи, хотя один из этих катастрофических сценариев теоретически может реализоваться, шансы на это всё-таки малы и поэтому не должны вызывать особого беспокойства. Однако любые вооружённые конфликты, как правило, имеют свою собственную логику, что затрудняет прогнозирование их хода.

«Эта опасная ситуация создаёт мощный стимул для поиска дипломатического решения украинского военного конфликта. Однако, к сожалению, политического урегулирования в нём пока не предвидится, поскольку обе стороны твёрдо привержены военным целям, которые делают сейчас компромисс практически невозможным. Администрация Байдена должна была работать с Россией над урегулированием украинского кризиса до того, как в феврале началась спецоперация. Сейчас заключать какую-то сделку слишком поздно. Россия, Украина и Запад застряли в ужасной ситуации, из которой пока нет очевидного выхода. Можно только надеяться, что лидеры обеих сторон будут управлять военным конфликтом так, чтобы избежать его катастрофической эскалации», — подводит итог Джон Миршаймер.