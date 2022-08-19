«Бардак и коррупция» — Slate о проблемах с мобилизацией на Украине

В то время, как украинские военные остро нуждаются в новобранцах, мобилизация в стране проходит не без проблем, пишет Slate. Как передаёт издание, многие украинцы опасаются ужесточения условий призыва и пытаются уклониться от него с помощью взяток. При этом и сами военные, и призывники признают отсутствие порядка и должной организации со стороны властей в деле подготовки новых кадров для фронта.

Многие украинцы боятся ужесточения условий мобилизации и всех связанных с ней ограничений, констатирует Slate, приводя в пример распространившиеся слухи о намерении властей исполтзовать сервис для доступа к госуслугам «Дія» с целью отслеживания местонахождения потенциальных призывников.

Как напоминает издание, после 24 февраля мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать территорию страны. 5 июля военные внезапно объявили, что больше ни один человек не сможет покинуть район своего проживания. Общественное возмущение было так велико, что в тот же вечер президенту Владимиру Зеленскому вмешаться и взять ситуацию под свой контроль, отмечает издание. С тех пор свободное передвижение по Украине было восстановлено при условии обоснования необходимости перемещения.

Как поясняет бывший сотрудник вербовочного центра во Львове Алексей (имя изменено), в настоящий момент власти не считают целесообразной массовую мобилизацию молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, и делают ставку, в первую очередь, на мужчин, получивших военное образование или недавно прошедших срочную службу, а после них — на не слишком молодых, но физически сильных добровольцев. Проблема, однако, в том, что данные о военнообязанных в стране на 80% неактуальны, поскольку информация вовремя не обновляется.

«Теперь, если у вас срочная ситуация, к примеру, есть командир, которому срочно нужны ребята, а у нас нет никого подходящего по критериям, которые я только что упомянул… Ну, тогда мы берём парней без опыта, первых, кто попадётся, не важно кого», — рассказывает бывший вербовщик.

Помимо прочего, призыв отныне используется на Украине как наказание, пишет Slate. Тем, кто не соблюдает закон, вместо тюрьмы или штрафа теперь вручается повестка в военкомат , который на законных основаниях может немедленно мобилизовать любого украинца.

В то же время призыв на военную службу является благодатной почвой для коррупции, отмечается в статье. К примеру, в Молдавии много говорят о пограничниках, за несколько тысяч долларов выпускающих из страны мужчин. Кроме того, за похожую сумму можно купить поддельную медицинскую справку. «Хоть мы и ведём военные действия, это всё ещё Украина», — заключает Алексей.

Несмотря на эти недоработки мобилизационная машина продолжает работать, чтобы восполнить боевые потери. Музыкант из Львова Евгений (имя изменено) рассказывает, как ему внезапно вручили повестку в военкомат во время субботнего ужина с женой дома. Свой первый опыт общения с военными он описывает как «самый настоящий бюрократический бардак». Тем не менее, в конечном счёте он рассчитывает, что попадёт в подразделение, где его навыки будут наиболее полезны и он сможет использовать «мозг, а не мышцы».