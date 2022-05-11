Вести рассказали, как и куда бегут украинцы от мобилизации

Желающие покинуть Украину даже во время боевых действий выдумывают разнообразные схемы, начиная от бегства в соседние страны по полям до оформления студенческих виз, инвалидности, поддельных справок из военкоматов. «Вести» рассказали о самых популярных способах покинуть страну для тех, кто не хочет получить повестку из военкомата.

Украинцы, желающие покинуть Украину даже во время боевых действий, выдумывают разнообразные схемы, начиная от бегства в соседние страны по полям до оформления студенческих виз, инвалидности, поддельных справок из военкоматов. И хотя «Вести» не рекомендуют своим читателям пользоваться примерами, указанными в тексте, так как есть существенные риски попасть в руки мошенников, уголовной ответственности и даже жизни, но рассказывают, как и куда бегут украинцы.

Как пишет издание, одним из маршрутов выезда за рубеж для украинцев, подпадающих под мобилизацию, как это ни странно, стал юго-восток страны. Там развернули бизнес по перевалке украинцев в Крым, а оттуда автобусами к границам Евросоюза или Грузии. Маршрут лежит через территории, где ведутся боевые действия, а также территорию России, что само по себе несёт в себе огромные риски. Но, как оказалось, уклонистов эти нюансы не пугают. Как стало известно «Вестям», путь в Европу начинается с Херсона, Бердянска, Новой Каховки, Каховки и Мелитополя.

«Когда было затишье, в конце марта — начале апреля, местное население таким образом выбиралось», — рассказал местный житель.

Купить билет на такой рейс можно либо на месте, либо у оператора в Telegram-канале. Стоимость — около €300, в зависимости от маршрута. На выбор — Польша, Литва, Латвия, Грузия и Турция. Маршрут лежит через Крымский мост, а дальше либо в сторону Владикавказа, либо к Пскову, огибая территорию Украины по большому кругу.

Любопытно, что такой схемой пользуются не только люди с южной пропиской, но и жители других областей Украины. Кто едет автобусами, а кто кооперируется и движется колонной из частных автомобилей. Так выходит быстрее. Как рассказывает житель Запорожья Владимир, в конце марта — начале апреля он вместе с семьёй решил покинуть город.

«Тогда уже выезд через западные границы был ограничен. Мы поехали через восточные. Выехали из Запорожья в 09:30. В Херсон приехали в 19:00. В 20:00 начинается комендантский час. Успели найти гостиный домик. Комната — 600 гривен. Ни разу не спросили военный билет. Один раз техпаспорт на автомобиль. Спрашивали, откуда едем. Говорили, что из Харькова», — говорит собеседник издания.

По его словам, легче всего далась дорога по территории, подконтрольной Украине.

«Первый этап — из Запорожья, через Днепр на Кривой Рог. 250 километров мы проехали чуть больше чем за два часа. Дорога отличная, блокпостов немного, смотрели только документы, багажник не открывали. От Кривого Рога до Казанки тоже ничего. А вот самый технически сложный участок дороги, около 90 километров, — до Березнеговатого. Разбитая дорога, яма на яме. Скорость около 40 километров в час. Иногда в сёлах попадаются типа блокпосты: перегороженная трасса и несколько мужиков с автоматами. Все нормально относятся, вещи даже не смотрели. В Николаевской области начинаются блокпосты посерьёзнее. На въезде в Березнеговатое проверили документы, открыл багажник. Вещи не выгружали — поверхностно осмотрели. Дальше интереснее. Серая зона. C канала попадаем на дорогу западнее Снигиревки. На въезде в село — блокпост. Чуть дальше за углом — ещё один, но с буквой Z», — рассказывает собеседник.

По его словам, ему повезло — в его случае тщательного досмотра не было.

«Хотя я слышал, что бывает, когда просят даже раздеться чуть ли не догола. Но в моём случае посмотрели документы, открыли багажник. Я им дал сигарет и поехали дальше в Лиманцы. По пути нас ждал ещё один блокпост. Мы им дали несколько консервов и пару пачек сигарет. Спрашивали, откуда едем. Впервые за поездку попросили техпаспорт на машину на въезде в Херсон. Оттуда через Крым выехали в Россию и в Грузию попали уже без особых проблем», — делится Владимир опытом поездки.

Как отмечает автор материала, на текущий момент подобная поездка сопряжена с риском для жизни, ведь на данном направлении идут горячие бои с применением артиллерии и реактивных систем.

Впрочем, далеко не все готовы ехать под обстрелы или даже приближаться к России. Поэтому ещё одна, набирающая популярность схема выезда за рубеж — это поступление в вуз. Согласно письму главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, военкоматы получили распоряжение предоставлять отсрочку и разрешение на пересечение границы тем, кто учится в иностранных вузах. Это и послужило драйвером скачка интереса украинцев к получению образования за рубежом.

«Нам сейчас очень много людей звонят», — говорит менеджер компании, специализирующейся на зарубежном обучении.

Действительно, дозвониться сегодня в подобные компании практически невозможно. Некоторые из них предоставляют посреднические услуги, переводят документы и помогают с выбором вуза, другие являются целыми образовательными центрами, которые за определённую плату готовят и сопровождают вас на протяжении всего поступления. Что интересно, вид на жительство с целью обучения такие центры дают даже на стадии прохождения подготовительных курсов.

«Если вы покупаете у нас подготовительный курс, то мы подаём вас на студенческую визу, кроме того, вуз подготовит необходимые документы, чтобы вы могли предоставить их в военкомат. Стоимость зависит от специальности и страны. В среднем это 2-3 тысячи евро. В эту сумму также входит стоимость первого семестра обучения», — рассказали в одной из компаний по обучению за границей.

В дальнейшем, при наличии документов от вуза, для пересечения границы нужно будет получить ещё и разрешение на переход границы от руководителя соответствующего центра комплектования по месту приписки. Несмотря на то что студенческие визы выдают к осени, бум на них — уже сейчас.

Другие же используют менее заурядные способы. Например, совсем недавно один из украинцев пытался пересечь границу в беби-боксе, до этого в сеть попадали многочисленные видео допросов мужчин, которых уличили в переодевании в женщин, а также десятки задержанных, которые пытались подкупить пограничников. Но самым популярным и надёжным способом остаётся коррупция. В конце апреля на Закарпатской таможне прогремел скандал. Инспектор Госпогранслужбы Сергей Колесников в своём видеообращении заявил, что отдельные таможенники и пограничники на Закарпатье организовали схему незаконной переправки военнообязанных украинцев за границу. Пограничник заявил, что в преступной схеме принимает участие начальник одного из отделов пограничной службы Закарпатской области вместе с двумя другими офицерами.

«Эта схема проходит по поддельным справкам из военкоматов городов Берегово, Хуст и Тячев», — рассказал инспектор пограничной службы.

На скандальное видео уже отреагировали в Западном управлении Госпогранслужбы Украины. Впрочем, там говорят, что коррупционером является сам пограничник, которого поймали на взятке, а теперь якобы в наказание перевели по службе из Закарпатской области на восток страны.

Ну и, конечно же, украинский сегмент интернета пестрит предложениями о покупке разнообразных «чудо-справок», которые якобы помогут выехать. Это может быть либо справка из военкомата, либо об инвалидности «на заказ». Обычно ссылки ведут в Telegram-каналы. В среднем за справку об инвалидности, которая якобы освободит мужчину от мобилизации, просят 15 тыс. гривен. Впрочем, на границе уже хорошо знают все эти справки и научились их отличать.

«Всех нарушителей с поддельными справками передают в Нацполицию. Правоохранители и решают вопрос о начале досудебных расследований за использование поддельных документов и уклонение от призыва во время мобилизации», — отмечают в Госпогранслужбе.

Ещё один вопрос, который волнует по большей мере тех, кто уже выехал «серыми» путями за пределы Украины, будучи военнообязанным, а теперь планирует возвращаться обратно. Ещё недавно для таких уклонистов депутаты планировали предусмотреть уголовное наказание с санкцией отправиться за решётку на срок от 3 до 10 лет, но после бурных обсуждений в парламенте данная инициатива была отклонена. Таким образом, как ни странно, но максимум, что светит таким людям — это административный штраф в размере нескольких сотен гривен.

В то же время, как заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооружёенных сил Украины Роман Горбач во время брифинга 2 мая, если человек, который получил повестку, покинул территорию Украины, то в случае выявления фактов, что он уехал за границу незаконным способом, уклонившись от исполнения своих обязанностей, — за это деяние действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность. То есть эти люди будут уголовно преследоваться согласно законодательству Украины. Как напоминает издание, за уклонение от мобилизации во время боевых действий предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.