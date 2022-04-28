Times: милитаризм вместо пацифизма — Япония намерена удвоить расходы на оборону

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия предложила увеличить военный бюджет страны до 2% ВВП, а также предоставить Силам самообороны «возможность нанесения контрудара», сообщает The Times. Тем самым Япония нарушит обязательства, взятые на себя по окончании Второй мировой войны. Партия обосновала решение «кризисом», вызванным ситуацией на Украине, а также усилением региональных угроз со стороны Китая, России и Северной Кореи.

Правящая партия Японии предлагает удвоить военный бюджет страны примерно до 2% ВВП, нарушив обязательства, взятые на себя по окончании Второй мировой войны, сообщает The Times.

Либерально-демократическая партия (ЛДП), которая почти бессменно управляет Японией с 1955 года, обосновала решение «кризисом», вызванным ситуацией на Украине, а также усилением региональных угроз со стороны Китая, России и Северной Кореи.

В среду ЛДП обратилась к министерству обороны с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении расходов на оборону, а также о предоставлении Силам самообороны Японии «возможности нанесения контрудара» по потенциальным агрессорам.

В соответствии с послевоенной «пацифистской конституцией», фактически навязанной Японии США, вооружённым силам Японии разрешено вести исключительно оборонительные действия, и эта позиция поддерживается подавляющим большинством населения. Расходы на оборону также традиционно составляют примерно 1% от ВВП.

Тем не менее милитаристские взгляды обретают всё более значительную поддержку в Токио. Это объясняется «всё более агрессивными действиями» Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, испытанием КНДР новых типов оружия и обострением напряжённости в отношениях с Россией из-за Курильских островов и ситуацией на Украине.

Высокопоставленные политики ЛДП представили свои предложения министру обороны Нобуо Киси, который является младшим братом Синдзо Абэ, бывшего премьер-министра.

«В ситуации, которую можно назвать крупнейшим кризисом современности для международного сообщества, мы должны решительно укреплять обороноспособность Японии», — заявил Киси.

Уровень в 2% ВВП, эквивалентный примерно £86 млрд, привёл бы оборонный бюджет Японии в соответствие с целевым показателем для стран НАТО.

Оборонный бюджет Южной Кореи составляет около 2,85% ВВП. Расходы на оборону Китая оцениваются в пределах от 1,75 до 2% ВВП, в то время как расходы России оцениваются более чем в 4%. При этом достоверные данные по обеим странам отсутствуют.

ЛДП собиралась включить в свои предложения «возможность нанесения упреждающих ударов по базам противника», но смягчила формулировку из-за опасений, что общественность выступит против отхода от военной доктрины, основанной исключительно на обороне.

Партнёр правительства по коалиции, Комэйто, правоцентристская партия, образованная буддистской организацией, в целом выступает против отхода от пацифистских положений в конституции, пишет The Times.