YS: Япония снова назвала Южные Курилы «исконно японскими» и «незаконно оккупированными» Россией

В «Синей книге по дипломатии» за 2022 год Япония снова назвала Южные Курилы «исконно японскими», а также «незаконно оккупированными» Россией. Как пишет Yomiuri Shimbun, глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси добавил, что нынешняя обстановка не подходит для того, чтобы говорить о перспективах переговоров с Россией о заключении мирного договора.
На заседании кабинета министров 22 апреля министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отчитался о «Синей книге по дипломатии» за 2022 год. Как пишет Yomiuri Shimbun, он осудил российскую спецоперацию на Украине, назвав её произволом и «важным поворотным моментом в истории, который угрожает мировому порядку, сложившемуся после холодной войны». Что касается Южных Курильских островов, которые Токио называет «северными территориями», то в «Синей книге» прописано: «Они принадлежат Японии, но в настоящее время незаконно оккупированы Россией».
Комментируя переговоры о заключении мирного договора с Россией, министр заявил: «Сейчас неподходящая обстановка для того, чтобы говорить о перспективах переговоров».
Как напоминает издание, острова были названы «исконно японскими» впервые с 2011 года, «незаконно оккупированными» — впервые с 2003 года. В редакции «Синей книги» от 2021 года Южные Курилы назывались «островами, суверенитет на которые принадлежит Японии».
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