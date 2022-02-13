FAZ: Вашингтон отрицает нарушение — Россия выдворила подлодку ВМС США из своих территориальных вод в районе Курил

Российский фрегат «Маршал Шапошников» обнаружил подводную лодку ВМС США в районе Курильских островов и, применив «соответствующие средства», вынудил её покинуть территориальные воды России, сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на Минобороны РФ. Инцидент произошёл во время проведения плановых учений сил Тихоокеанского флота. Как отмечает издание, США отрицают нарушение российских границ своей подлодкой.

На фоне растущей напряжённости в отношениях с Западом Россия заявила о выдворении американской подводной лодки из российских территориальных вод в Тихом океане, передаёт Frankfurter Allgemeine. Как сообщили в Министерстве обороны России, фрегат «Маршал Шапошников» обнаружил подводную лодку ВМС США в российских территориальных водах в районе Курильских островов.

После того как американская подводная лодка проигнорировала требование «всплыть немедленно», российский фрегат применил «соответствующие средства», говорится в сообщении министерства без дополнительных разъяснений. Затем подводная лодка «с максимальной скоростью» покинула российские территориальные воды. Инцидент произошёл во время проведения плановых учений сил Тихоокеанского флота в районе принадлежащего России острова Уруп Курильской гряды. Позже военный атташе по вопросам обороны при посольстве США был вызван в министерство обороны, где ему вручили ноту протеста.

США отрицают нарушение российских границ своей подлодкой. Представитель Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США Кайл Райнс заявил: «Российские утверждения о том, что мы действуем в их территориальных водах, не соответствуют действительности. Я не буду давать комментарии относительно точного местонахождения наших подводных лодок, но мы летаем, плаваем и безопасно действуем в международных водах».

В субботу Министерство обороны России заявило, что подводная лодка типа «Вирджиния» нарушила государственную границу России в районе Курильских островов. «В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства», — заявили в министерстве.

Как отмечает издание, инцидент произошел на фоне высокой напряжённости между США и Россией из-за украинского кризиса. Согласно западным источникам, в последние недели Россия сосредоточила на границе с Украиной более 100 тыс. солдат. Наращивание войск и российские военные учения в соседней Белоруссии и в Чёрном море вызывают на Западе опасения по поводу «российского вторжения на Украину». Москва отвергает любые планы нападения и в то же время обвиняет в провокациях Киев и НАТО.

В субботу продолжились дипломатические усилия по урегулированию кризиса на высшем уровне. Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В Белом доме сообщили, что разговор длился около часа. Президент Франции Макрон также поговорил с Путиным и призвал президента России соблюдать Минские соглашения, пишет Frankfurter Allgemeine.