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Spiegel: в ответ на выпад Японии Россия возьмётся за ускоренное освоение Курильских островов

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На фоне украинского кризиса территориальный спор между Россией и Японией из-за Курильских островов значительно обострился, пишет Der Spiegel. На прошлой неделе Япония впервые за 19 лет обвинила Россию в «незаконной оккупации» четырёх южных островов Курильской гряды. В ответ на заявление Токио Россия объявила о планах по ускоренному освоению спорных островов.
Spiegel: в ответ на выпад Японии Россия возьмётся за ускоренное освоение Курильских островов
AP

В последние недели на фоне спецоперации России на Украине территориальный спор между Россией и Японией из-за Курильских островов значительно обострился. Москва, по-видимому, планирует ускорить освоение спорных островов Курильской гряды. Об этом заявил заместитель председателя правительства России и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край. Ещё в августе 2021 года в СМИ появились сообщения о том, что Россия усилит своё военное присутствие на островах, пишет Der Spiegel.

Заявление Трутнева грозит ещё сильнее обострить напряжённость в отношениях между Россией и Японией, которая также претендует на четыре южных острова Курильской гряды. На прошлой неделе Япония впервые за 19 лет обвинила Россию в «незаконной оккупации» Южных Курил. В недавно опубликованном ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга» МИД Японии назвал «вопрос о северных территориях», как в Японии называют южную часть Курильских островов, «самым большим нерешённым вопросом» в отношениях с Россией. В докладе указывается, что рассматриваемые острова являются «исконно японскими территориями, на которые распространяется суверенитет Японии», однако в настоящее время эти территории «незаконно оккупированы Россией».
 
В последний раз правительство Японии выдвигало обвинения в «незаконной оккупации» островов Россией в 2003 году. В последующие годы конфликт неоднократно фигурировал в ежегодных дипломатических докладах МИД Японии, однако Токио воздерживался от обвинений в «незаконной оккупации».
 
После окончания Второй мировой войны весь архипелаг был включён в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. Вопрос о принадлежности островов остаётся основным препятствием к подписанию мирного договора между Россией и Японией.
 
По мнению Токио, ситуация на Украине будет препятствовать дипломатическим усилиям по достижению соглашения с Россией. В марте Москва объявила о приостановке переговоров с Японией по заключению мирного договора, включая вопрос о принадлежности Южных Курил. «Нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции, которое планомерно старается нанести точечный ущерб интересам нашей страны», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как и другие страны — участницы G7, Япония ввела санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, отмечает Der Spiegel. 
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Der Spiegel Германия Европа
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