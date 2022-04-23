YS: антироссийские санкции затормозили работу по идентификации японских военнопленных

Присоединившись к антироссийским санкциям, Япония нанесла серьёзный удар по сотрудничеству с Россией в поисках данных по японским военнопленным, умершим в СССР после разгрома японской императорской армии в 1945 году. Как пишет Yomiuri Shimbun, ряд российских банковско-финансовых учреждений отключён от платёжной системы SWIFT, и среди них оказались те, которыми пользовалась японская сторона для расчёта за услуги российских организаций.

Введённые Токио против России санкции привели к остановке проводившейся сторонами работы по анализу и работе с данными японских военнопленных, умерших в СССР в плену после разгрома японской императорский армии в 1945 году. Как пишет Yomiuri Shimbun, речь идёт о десятках тысяч попавших в плен японских военнослужащих, находившихся в СССР в конце 1940-х — начале 1950-х годов в основном в различных регионах Сибири и Дальнего Востока.

Как отмечает издание, в 1991 году между Россией и Японией было подписано соответствующее соглашение, по которому и осуществлялся поиск российской стороной архивных данных и предоставление их Японии. Россия поднимала для этого не только свои архивы, но и архивы некоторых постсоветских стран, например, Казахстана, на территории которых тоже находились после Второй мировой войны японские военнопленные.

Российская сторона добросовестно выполняла взятые на себя по соглашению обязательства. По полученным от Японии спискам она разыскивала в архивах соответствующие сведения о конкретных лицах и направляла их в Японию. Они включали в себя подтверждённое имя погибшего, дату и место рождения, дату смерти, различные судебные и медицинские материалы.

Часть из них имела изначально закрытый характер, но со временем была постепенно рассекречена российскими властями. Большая часть этих материалов передавалась японской стороне в оцифрованном виде.

Японское Министерство труда, социальной защиты и здравоохранения признаёт, что в этом направлении совместно с российскими организациями проделана большая работа. В имеющихся в распоряжении министерства «Списках императорской армии» числится 58 291 японский военнопленный, умерший в советском плену. По состоянию на 8 апреля, из них идентифицированы 41 767 человек.

По двустороннему соглашению Япония возмещает России соответствующие расходы, которая та несёт по поиску, проверке, идентификации, сбору и переводу в электронный формат данных об умерших японских военнопленных.

Оплата этих расходов осуществлялась банковскими переводами через несколько указанных Россией российских банков.

Однако из-за присоединения Японии к санкциям против России в связи с её спецоперацией на Украине осуществление переводов стало невозможным: ряд российских банковско-финансовых учреждений отключён от международной информационно-платёжной системы SWIFT. Среди них оказались и те, которыми пользовалась японская сторона для расчёта за услуги российских организаций, связанных с этой работой. Оплата прекратилась.

В этой связи с начала марта нынешнего года российская сторона прекратила передачу соответствующих материалов Японии.

Большое сожаление сложившейся ситуацией высказывают в японской общественной организации «Центр документации военнопленных, побывавших в советском плену, и помощи членам их семей».

«Нам остаётся только молиться об окончании спецоперации. В Японии есть множество людей, которые хотят узнать о последних днях в плену своих родственников, друзей и знакомых. Мы надеемся, что поиск и получение нами такой информации возобновятся как можно быстрее», — говорит руководитель центра Кэн Аримицу.