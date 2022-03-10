Guardian: Лондон призвал солдат не ехать на Украину — это нарушение закона

Британское правительство напомнило своим военным, что им запрещено отправляться на Украину для ведения боевых действий, пишет The Guardian. По словам чиновников, это может лишь осложнить ситуацию. Тем, кто нарушит этот закон, придётся столкнуться с последствиями.

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс предупредил британцев, что они не могут просто взять и отправиться воевать на Украину. По его словам, совершившие такое, наоборот, могут усложнить ситуацию до опасного уровня, пишет The Guardian.

Перед этим заявлением стало известно о том, что 19-летний военнослужащий Колдстримской гвардии написал прощальное письмо своим родителям и отправился в Польшу, чтобы пересечь в дальнейшем границу с Украиной. Считается, что на Украину таким образом отправились 4 британских солдата.

Плюс The Guardian раскрыл, что бывший командир из британских ВМФ Бен Грант, сын бывшего министра Хелен Грант, тоже отправился на Украину для ведения боевых действий.

Когда Шэппса спросили на интервью, что будет, если британский солдат будет пойман или убит на Украине, он ответил: «Есть большая разница между тем, что Великобритания отправляет свою армию туда, и что какие-то люди едут, нарушая наши законы». Он отметил, что Великобритания хочет действовать в официальном ключе, поставляя вооружения и инструкторов.

Официальный представитель Министерства обороны добавил: «Всем военнослужащим запрещено ехать на Украину до дальнейших распоряжений. Это относится ко всем, вне зависимости от того, в отпуске человек или нет. Те, кто поедут на Украину, будут подвергнуты дисциплинарным и административным наказаниям».

Автор статьи напоминает, что прежде министр иностранных дел Великобритании высказывалась в поддержку тех, кто захотел бы отправиться на Украину. Но затем министр обороны призвал британцев этого не делать, пишет The Guardian.