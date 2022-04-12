Главред: в Раде предложили наказывать мужчин, бежавших за границу во время военного положения

Украинские депутаты предложили наказывать призывников, бежавших за границу во время военного положения. Как пишет «Главред», мужчин, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, хотят обязать вернуться на Украину. В противном случае им будет грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

На Украине намерены наказывать мужчин, бежавших за границу во время военного положения. Как передаёт «Главред», соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной раде.

Как говорится в пояснительной записке к документу, мужчин, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, хотят обязать вернуться на Украину. При игнорировании этого требования депутаты предлагают ввести уголовную ответственность: от 5 до 10 лет лишения свободы.

Документ предусматривает, что мужчины, способные воевать, должны вернуться в страну в течение 15 дней с момента введения военного положения.

Эта норма также относится к правительственным чиновникам, руководителям органов государственной власти и их заместителям, народным депутатам, сельским, поселковым, городским главам, правоохранителям, судьям, прокурорам, находящимся за пределами Украины при отсутствии уважительных причин.

Уважительными причинами для того, чтобы не возвращаться, называются запрет на выезд из страны пребывания, стационарное лечение, стихийные бедствия или катастрофы, а также командировки.

Другой проект закона №7268 устанавливает уголовную ответственность за незаконное пересечение границы мужчинами призывного возраста.

Призывников за незаконное пересечение границы предлагают наказывать штрафом или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Военнослужащих, резервистов, подлежащих мобилизации, а также представителей власти хотят наказывать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.