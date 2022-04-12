Главред: в Раде предложили наказывать мужчин, бежавших за границу во время военного положения
На Украине намерены наказывать мужчин, бежавших за границу во время военного положения. Как передаёт «Главред», соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной раде.
Как говорится в пояснительной записке к документу, мужчин, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, хотят обязать вернуться на Украину. При игнорировании этого требования депутаты предлагают ввести уголовную ответственность: от 5 до 10 лет лишения свободы.
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