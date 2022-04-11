Вести: на Западной Украине демонтировали памятник советскому танку

20:19 Российская авиация уничтожила установку «Точка-У» в районе города Селидово в Донбассе Российская авиация уничтожила украинскую пусковую установку тактических ракет «Точка-У» в районе города Селидово в Донецкой области.

20:15 Генсек ОПЕК заявил, что заменить экспорт российской нефти в ЕС практически невозможно Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в ходе выступления в рамках энергетического диалога ЕС — ОПЕК заявил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно.

20:14 Защитник «Реала» Вальехо заразился коронавирусом перед матчем с «Челси» Защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо сдал положительный тест на коронавирус в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».

20:07 Мамун провела мастер-классы для гимнасток Прикамья благодаря «Миссии чемпиона» Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун провела мастер-классы в Перми и Березниках в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона», инициатором которой выступили «Уралхим» и «Уралкалий».

20:05 ВС России уничтожили базовый лагерь «Правого сектора» в районе Новогродовки В районе Новогродовки Донецкой области был уничтожен базовый лагерь боевиков «Правого сектора»*. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

19:57 В МЧС заявили о завершении поисковых работ на месте взрыва газа в доме в Подмосковье Поисковые работы на месте взрыва бытового газа в доме в подмосковном Ступине завершены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

19:57 В МО России сообщили об уничтожении «Кинжалом» командного пункта группировки ВС Украины Днём 11 апреля у Часова Яра в результате удара ракеты «Кинжал» был уничтожен хорошо защищённый командный пункт группировки украинских войск в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

19:55 Валерий Баринов — о руководстве «Локо»: их поставили, чтобы уничтожить клуб Народный артист России, болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов высказался о ситуации в столичном клубе.

19:48 Семьям погибших при взрыве газа в подмосковном Ступине выплатят по 1 млн рублей Семьям погибших при взрыве бытового газа в доме в подмосковном Ступине выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.

19:47 В Пентагоне заявили, что ЗРС С-400 слишком сложны для Украины Соединённые Штаты не располагают данными о передаче Украине зенитно-ракетных систем ПВО С-400 и считают, что данный вид вооружения слишком сложен для украинцев.

19:44 Глава Крыма заявил о введении «жёлтого» уровня террористической опасности в ряде районов В северных и восточных районах Крыма вводится «жёлтый» уровень террористической опасности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

19:43 Газизов: поддерживаю желание Агаларова пойти на повышение и сменить клуб Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение нападающего Гамида Агаларова сменить клуб в летнее трансферное окно.

19:40 Володин: действующих по-предательски россиян было бы правильно лишать гражданства Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что граждан России, которые ведут себя подло и предательски, в том числе делая заявления за «печеньки Госдепа», правильно было бы лишать российского гражданства.

19:35 «Металлург» обыграл «Трактор» в пятом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в пятом матче финала Восточной конференции.

19:30 Зампостпреда России заявил о передаче в ООН информации о готовящихся Киевом провокациях Российская сторона передала ООН информацию о готовящихся провокациях со стороны украинских властей. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

19:29 В Пентагоне заявили, что Запад поставляет оружие Украине восемью-десятью авиарейсами в день В Пентагоне заявили, что Запад поставляет оружие Украине восемью-десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».

19:28 Монсон: Ян выиграл бой со Стерлингом, но это был равный поединок Российский политик и боец смешанного стиля Джефф Монсон прокомментировал поражение Петра Яна от чемпиона UFC в легчайшем весе американца Алджэмейна Стерлинга на турнире UFC 273.

19:25 Зампостпреда КНР при ООН: отправка оружия Киеву не принесёт мир на Украину Отправка оружия Киеву и введение санкций против России не принесут мир на Украину. Об этом заявил зампостпреда Китая при ООН Дай Бин.

19:15 Матыцин взял на личный контроль скандальную ситуацию с фристайлисткой Таталиной Министр спорта России Олег Матыцин взял на личный контроль ситуацию с чемпионкой мира по фристайлу Анастасией Таталиной.

19:13 Погранкомитет Белоруссии: польские силовики обстреляли пункт пропуска «Песчатка» Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польские силовики обстреляли белорусский пункт пропуска «Песчатка».

19:12 В двух районах Кубани ввели режим повышенной террористической опасности В Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, которые по Азовскому морю граничат с Украиной, введён повышенный («жёлтый») уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

19:09 Путин поручил кабмину представить предложения об индексации соцвыплат и пенсий Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить предложения по увеличению заработных плат бюджетников, социальных выплат, а также минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума.

19:07 Финский комментатор отказался произносить фамилию Овечкина во время эфиров Финский комментатор Теро Кайнулайнен, комментирующий матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отказался произносить имя российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время эфиров.

18:57 Гендиректором «Полюса» назначен Алексей Востоков Павел Грачёв ушёл с поста генерального директора компании «Полюс», новым главой назначен Алексей Востоков. Об этом сообщили в пресс-службе золотодобывающей компании.

18:55 МИД Белоруссии вызвал посла ФРГ после памятного мероприятия в «Бухенвальде» Посол Германии в Белоруссии Манфред Хутерер был вызван в белорусский МИД в связи с «волюнтаристским изменением» формы проведения памятного мероприятия в мемориальном комплексе «Бухенвальд».

18:53 Минобороны: боевики теробороны пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды Боевики украинской территориальной обороны пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

18:52 Кавазашвили: если Ваноли уволят из-за вылета из Кубка, это будет подлое решение Федуна Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о будущем главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

18:45 Боррель: возможный отказ ЕС от нефти и газа не остановит спецоперацию России на Украине Возможный отказ Евросоюза от импорта российских энергоресурсов не остановит специальную операцию ВС России на Украине. Такое мнение выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

18:42 Минобороны: эксперты из Франции на Украине попытаются сфабриковать обвинения в адрес России Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев прокомментировал прибытие на Украину французских сил спецопераций.

18:40 Минобороны России: на Украине работает сеть специалистов по подготовке провокаций В Минобороны России заявили, что на Украине в настоящее время работает сеть иностранных специалистов, которые подготавливают антироссийские провокации.

18:39 Квартальнов: нам не удалось прийти к трофею, но у «Ак Барса» есть потенциал выиграть Кубок Гагарина Российский тренер Дмитрий Квартальнов высказался о потенциале казанского «Ак Барса» после своего ухода с поста главного тренера команды.

18:32 RT публикует запись разговора российских военных с экс-депутатом Рады Ржавским В распоряжении RT оказалась запись разговора бывшего депутата Рады Александра Ржавского с российскими военными.

18:32 В Минобороны сообщили о подготовке Киевом провокаций в Сумской области Киев под руководством Великобритании готовит провокации в Сумской области для обвинения ВС России в якобы жестоком обращении с населением Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

18:27 Анчелотти: «Челси» приехал в Мадрид, чтобы победить Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».

18:25 Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о готовности Будапешта платить за российский газ в рублях Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова расплачиваться за российский газ в рублях, это не будет нарушением санкций Евросоюза.

18:20 Число погибших при взрыве газа в доме в Ступине возросло до шести Число погибших в результате взрыва газа в доме в Ступине возросло до шести.

18:18 Квартальнов покинул пост главного тренера «Ак Барса» Российский специалист Дмитрий Квартальнов покидает пост главного тренера «Ак Барса».

18:14 Kurier: Нехаммер назвал открытым и жёстким свой разговор с Путиным Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его разговор с российским лидером Владимиром Путиным был «прямым, открытым и жёстким».

18:13 Главы МИД ЕС согласовали продолжение военной помощи Украине Главы МИД ЕС согласовали продолжение военной помощи Украине, в частности увеличение поставок оружия на фоне опасений усиления боевых действий на востоке страны. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

18:11 Невролог Гайфутдинов назвал категории людей из группы риска по развитию болезни Паркинсона Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал о людях, которые находятся в группе риска по развитию болезни Паркинсона.

18:10 В Госдуме прокомментировали внесение ряда российских авиакомпаний в чёрный список ЕС Член комитета Госдумы России по транспорту Андрей Колесник прокомментировал известие о том, что Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в свой чёрный список по авиационной безопасности.

18:10 В Google сообщили об устранении ошибки в переводчике, связанной с россиянами Компания Google сообщила об исправлении ошибки о россиянах в своём переводчике, которую ранее потребовал устранить Роскомнадзор.

18:09 МИД Польши выразил поддержку властям Варшавы, захватившим здание дипсобственности России Министерство иностранных дел Польши выразило поддержку властям Варшавы, осуществившим захват здания, находящегося в российской дипломатической собственности.

18:09 Российский гонщик Северюхин извинился за свой жест на первом этапе чемпионата Европы Российский гонщик Артём Северюхин выступил с заявлением по поводу инцидента на первом этапе чемпионата Европы по картингу.

18:07 Более 100 тысяч билетов купили по «Пушкинской карте» в Омской области В Омской области приобрели более 100 тыс. билетов по программе «Пушкинская карта».

18:07 В Петербурге идёт подготовка к проведению VI Межрегиональной студенческой стройки С 1 июля по 30 августа в Санкт-Петербурге пройдёт VI Межрегиональная стройка «Санкт-Петербург», в которой примут участие студенты из разных регионов страны.

18:06 Омские студенты собрали более 1,5 тонны гумпомощи для жителей Донбасса Центры приёма вещей и продуктов #МыВместе, открытые на базе шести омских колледжей, собрали более 1,5 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

18:06 Неизвестные нарисовали свастику на надгробии в Краснодаре В Краснодаре женщина сообщила в соцсетях об осквернении надгробия на могиле её дедушки, на котором неизвестные нарисовали свастику, по данному факту начата проверка.

18:05 Собянин рассказал об антикризисных мерах для столичного бизнеса Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах противодействия антироссийским санкциям, введённым в столице на прошедшей неделе.