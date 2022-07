NYT: скрытно и произвольно — методы пополнения военного контингента на Украине вызывают много вопросов

Хотя украинцы продемонстрировали «выдающуюся солидарность» и многие записались добровольцами в армию после начала российской спецоперации, практика показала, что идти на военную службу хотят далеко не все, пишет The New York Times. Поэтому для пополнения рядов сейчас приходится «вылавливать» потенциальных кандидатов на улице. А среди тех, кто приходит на службу, всё чаще встречаются случаи, когда алкоголизм или другие серьёзные проблемы у новобранцев угрожают жизни других солдат, говорится в статье.

Украина продолжает активно вербовать солдат, чтобы восполнить нехватку кадров в рядах своих Вооружённых сил. Однако возникает всё больше вопросов о том, как и кого туда набирают, пишет The New York Times. Вербовщики всё чаще подходят к молодым людям прямо на улице или в общественных местах. При этом стандарты и критерии относительно того, как и кого забирают в армию, не всегда ясны, подчёркивается в статье.



В частности, поступают сообщения о том, что мужчин, которые не желают участвовать в боевых действиях, вербуют принудительно, в то время как некоторым желающим отказывают из-за бюрократических проволочек. При этом командиры жалуются, что некоторые новобранцы страдают от алкоголизма и других проблем, подвергая риску своих сослуживцев, однако они не в силах это предотвратить, отмечает The New York Times.

На Украине сейчах проходит общенациональная кампания по вербовке, регистрации и призыву мужчин в ряды Вооружённых сил, поясняется в статье. И одним из способов призыва служат массовые проверки документов у мужского населения и поиск потенциальных солдат прямо на улице, где им выдают повестки с приказом явиться в военкоматы.



Однако правозащитники обвиняют власти в том, что подобные действия вербовщиков нарушают закон, поскольку носят «скрытный и произвольный характер». Это также приводит к игре в кошки-мышки между вербовщиками и украинцами, пытающимися избежать участия в военных действиях. В то же время поступают сообщения о мужчинах, которые «рвутся в бой», однако их отказываются принимать из-за «бюрократических проволочек», говорится в статье.



Более 25 тыс. украинцев недавно подписали петицию с обращением к президенту Владимиру Зеленскому, требуя от него запретить принудительное вручение повесток на контрольно-пропускных пунктах, заправках и в других общественных местах. Авторы петиции также призывают организовать «прозрачный» и понятный процесс призыва в армию для всех желающих. «Есть много желающих, мотивированных, имеющих боевой опыт людей, которые не могут поступить на службу, потому что во многих местах прямо на улицах набрали людей, не имеющих опыта», — подчёркивается в петиции.



«Я знаю ребят, которые даже не выходят из квартиры, потому что боятся получить повестку», — рассказал корреспонденту The New York Times 29-летний Денис, которому недавно вручили повестку прямо возле супермаркета в Харькове. Однако при посещении военкомата он солгал и сказал, что у него нет военной подготовки. Это приняли на веру, потому что записи о его службе находятся в другом регионе Украины и сейчас их нельзя проверить, пояснил Денис, который не желает вновь отправляться в армию.



Все молодые люди на Украине несут воинскую повинность, от которой освобождаются только студенты, инвалиды или лица, имеющие не менее троих детей, поясняется в статье. После начала российской спецоперации все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие освобождения от службы, должны были зарегистрироваться в своих местных военкоматах и ​​пройти медицинский осмотр, однако этот учёт был бессистемным и спорным с правовой точки зрения, пишет The New York Times.



Украинские чиновники заверяют, что до сих пор на службу были призваны только те, кто имеет военный опыт или особые навыки, но вполне вероятно, что вскоре придётся призывать и остальных. В то время как правозащитники и критики властей заявляют, что призыв в последнее время был вовсе не таким избирательным, как это пытаются представить официальные лица. По их словам, поскольку за всё это отвечают военные, процесс в целом окутан тайной, а стандарты, применяемые к каждому этапу, не являются понятными и прозрачными.



Как считает адвокат Андрей Новак, представляющий интересы людей, которые хотят получить освобождение от несения военной службы, есть большая разница между повесткой, отправленной из военкомата, где указано, что человек должен прийти туда и зарегистрироваться, и той повесткой, которую заполняет вербовщик, остановивший кого-то на улице. Компания Miller Law Firm, в которой работает Новак, считает такой «уличный» вариант незаконным, говорится в статье.



В Харькове, втором по величине городе Украины по численности населения, активисты создали специальный канал в Telegram, где анонимно публикуется в режиме реального времени информация о том, где в данный момент замечены вербовщики, чтобы предупредить людей, пытающихся держаться от них подальше. «Наша цель — предотвратить неправомерную выдачу повесток», — говорится в описании канала, создатели которого призывают жителей города присылать данные о геолокации и фотографии полицейских и вербовщиков. Его аудитория насчитывает уже более 67 тыс. подписчиков, сообщает The New York Times.



Аналогичный канал в Telegram создали и жители Львовской области в западной части Украины, говорится в статье. «Важно получить всю актуальную информацию. Только зная свои права, вы сможете защитить себя и свою семью!» — подчёркивается в размещённых там публикациях. Создатели канала перечисляют места, где вербовщики чаще всего вручают повестки, а также рассказывают, какие болезни могут стать поводом получить освобождение от службы, и описывают различные способы, как можно отказаться от призыва.



Хотя украинцы «продемонстрировали замечательную солидарность» после начала российской спецоперации и уже сотни тысяч добровольцев записались в регулярную армию и в Силы территориальной обороны, а также в подразделения гражданской обороны, однако этого недостаточно, поясняется в статье. Среди минимально подготовленных новобранцев ощущается усталость от тяжёлых условий службы. Наблюдатели также отмечают, что спустя несколько месяцев «чувство единства ослабевает».



Как рассказал корреспонденту The New York Times 48-летний фермер Владимир, он уже отслужил пять месяцев в батальоне территориальной обороны, однако его часть до сих пор не сменили. Он умел стрелять из охотничьего ружья и записался добровольцем, однако его отправили на передовую прямо в уличной одежде и обычной обуви, в результате чего получил обморожение пальцев ног. «Нас некому заменить. Слишком мало людей. Психологически ребятам очень тяжело», — сообщил он.



Многие также разочаровываются в бюрократической системе, которая призывает людей, не желающих нести военную службу и не обладающих достаточной подготовкой, в то время как другие не могут попасть в армию, подчёркивается в статье. «Есть много парней, у которых есть большая мотивация и способности, которые хотят пойти в армию сейчас, однако их не берут», — рассказал в интервью The New York Times один из членов подразделения территориальной обороны, попросивший не называть его имени.



Отсутствие прозрачной системы найма затрудняет возможность чётко понять, как и почему людей призывают на службу, поясняется в статье. По всей видимости, зачастую бюрократические или материально-технические факторы, такие как отсутствие в некоторых подразделениях свободных должностей, часто являются причиной того, почему некоторых людей с соответствующими навыками или опытом не принимают на службу, предполагает The New York Times.



С другой стороны, некоторые командиры рассказывают, что призыв людей, не желающих служить и не удовлетворяющих требованиям безопасности и стандартам подготовки, снижает моральный дух добровольцев. В частности, в прошлом месяце начальник киевской полиции Иван Выговский сообщил, что милиция и военные комиссары провели обыски в двух ночных клубах украинской столицы, нарушавших комендантский час, и выписали 219 повесток на воинский учёт обнаруженным там мужчинам. Это вызвало резкую критику и возмущение со стороны некоторых военных, говорится в статье.



«Горжусь своей военной службой и возмущаюсь, что мою профессию низводят до уровня наказания для этих отморозков. Это унизительно», — заявил в этой связи старший сержант 47-го батальона Вооружённых сил Украины Валерий Маркус. Он также подчеркнул, что многие солдаты и офицеры были деморализованы «хаотичным» процессом, в ходе которого в армию привлекались призывники с низкой квалификацией или отсутствием желания нести службу.



Сержант также рассказал, что ему лично приходилось сталкиваться с ситуациями, когда алкоголизм новобранцев или другие серьёзные проблемы в итоге угрожали жизни других солдат. При этом командование, по его словам, оказывается не в состоянии повлиять на эти кадры: «От них невозможно избавиться или применить силу — тогда они подадут в суд», — подчеркнул он.



Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что намерен задействовать в военных действиях миллион человек, включая подразделения территориальной обороны, сообщается в статье. При этом миллионы украинцев перебрались из восточных и южных регионов в западную часть Украины, в том числе и многие мужчины призывного возраста, которые не зарегистрировались в местных военкоматах.



Изданный в прошлом месяце приказ начальника военного штаба о том, что мужчины призывного возраста должны регистрироваться при перемещении в другие регионы Украины, вызвал в стране бурю негодования, говорится в статье. В результате Зеленскому пришлось вмешаться лично и заявить, что военные не вправе принимать такие меры в одностороннем порядке. После чего они уточнили, что лишь просят граждан «сообщать властям» о своём переезде в уведомительном порядке.