СТРАНА: в Одесской области сотрудники военкомата «отмазывали» от службы за $12 тысяч

12:33
СЭ: Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины»
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин присоединился к команде на сборе в Моэне.
12:30
Экс-депутат бундестага Ойме назвал основные проявления дискриминации русских в Германии
Экс-депутат бундестага Ульрих Ойме в беседе с RT рассказал об основных проявлениях дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных в Германии.
12:16
ВОЗ: более 1700 человек погибли из-за аномальной жары в Испании и Португалии
Аномальная жара в Португалии и Испании стала причиной гибели по меньшей мере 1700 человек, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
12:14
Путин обсудил с Лукашенко актуальные вопросы сотрудничества России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества.
12:11
Globo Esporte: ЦСКА заблокировал переход Фернандеса в «Сантос»
Московский ЦСКА не позволил защитнику Марио Фернандесу перейти в «Сантос».
12:03
В Крыму задержан намеревавшийся воевать за Украину житель Петербурга
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который намеревался принять участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщает официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.
12:02
Обвинение запросило 14 лет колонии для устроившего взрыв в православной гимназии Серпухова
Прокуратура потребовала приговорить Владислава Струженкова к 14 годам колонии за попытку массового убийства учеников и преподавателей православной гимназии в подмосковном Серпухове.
12:02
ВКС России уничтожили склад украинской бригады в Николаеве
ВКС России высокоточным оружием уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской мотопехотной бригады в Николаеве.
12:01
Чалов рассказал, как его оштрафовали за незаконный провоз мяса через границу в Швейцарию
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о жизни в Швейцарии и об ограничении по ввозу продуктов в страну.
11:51
Порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из неё
Порт нидерландского Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из неё.
11:48
В МО России заявили об уничтожении четырёх РСЗО HIMARS с 5 по 20 июля
За период с 5 по 20 июля Вооружённые силы России уничтожили четыре РСЗО HIMARS и одну транспортно-заряжающую машину, заявили в российском Минобороны.
11:47
Жигулёв: Абаскаль хотел, чтобы я остался в «Спартаке»
Полузащитник Илья Жигулёв рассказал, почему не получилось подписать контракт со столичным «Спартаком».
11:47
МО: уничтожен пункт дислокации нацформирования «Чёрная сотня» в школе Краматорска
Российские военные в ходе спецоперации уничтожили пункт дислокации нацформирования «Чёрная сотня», развёрнутый в школе Краматорска в ДНР.
11:46
Австрийская OMV заявила, что «Газпром» подтвердил поставку около 50% заказанного газа
Австрийская нефтегазовая OMV сообщила, что «Газпром» подтвердил поставку около 50% заказанного газа на пятницу, 22 июля.
11:42
В отношении депутата из Новосибирска Пироговой возбудили дело о дискредитации ВС России
Следствие возбудило уголовное дело в отношении депутата городского совета Новосибирска Хельги Пироговой по статье о дискредитации Вооружённых сил России.
11:34
Исик и Кочканян перешли из «Ростова» в ставропольский «Динамо»
В «Ростове» объявили о переходе защитника Сергея Кочканяна и полузащитника Артёма Исика в ставропольский «Динамо».
11:32
Обозреватель Die Welt Шустер назвал три заблуждения Запада по отношению к России
Обозреватель Die Welt Жак Шустер назвал три заблуждения Запада по отношению к России.
11:28
Путин поручил кабмину до 15 января разработать комплексную программу модернизации ЖКХ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 января разработать и утвердить комплексную программу модернизации ЖКХ.
11:28
В прокуратуре потребовали ужесточить наказание бывшему главе тюменской ГИБДД
Тюменская прокуратура потребовала ужесточить наказание бывшему начальнику тюменской ГИБДД Александру Селюнину и подала апелляцию в вышестоящий суд.
11:21
Аналитик Юшков: запуск «Северного потока — 2» существенно облегчил бы жизнь европейцам
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал слова вице-канцлера Германии Роберта Хабека о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» будет означать поражение Берлина перед Москвой.
11:19
Путин поручил кабмину до 25 июля обеспечить уменьшение ставки по льготной ипотеке до 7%
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%.
11:17
В Польше заявили о планах приобрести южнокорейские истребители и танки
Польша приобретёт у Южной Кореи истребители FA-50 и танки K2, сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак.
11:17
Глава ДНР Пушилин объявил о решении заблокировать Google на территории республики
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о решении заблокировать Google на территории республики.
11:15
Коган — о смене гражданства российскими фигуристами: жалко времени и сил, которые потратили тренеры
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган высказался о смене спортивного гражданства российскими спортсменами.
11:10
БЕЛТА: новым послом Белоруссии в Москве станет замглавы администрации президента Крутой
Новым послом Белоруссии в России станет замглавы администрации президента республики Дмитрий Крутой.
11:10
Гендиректор ФФККР рассказал, когда российские фигуристы вернутся на международные соревнования
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган поделился мнением, когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования.
11:01
За сутки в России госпитализированы 1167 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 1167 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1195 пациентов с COVID-19.
11:01
Бочкарёв: на четырёх маршрутах МЦД строятся и реконструируются 23 станции
На четырёх маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) строятся и реконструируются 23 станции, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
10:57
Васильев — о выходе Жураускайте из гражданства России: неощутимая потеря для нас
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на решение биатлонистки Лидии Жураускайте выйти из гражданства России.
10:56
Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата из Новосибирска Пироговой
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении депутата городского совета Новосибирска Хельги Пироговой.
10:52
Ряд улиц в Москве перекроют в связи с проведением летней велогонки La Strada 23 июля
В Москве 23 июля пройдёт крупная летняя велогонка La Strada. В связи с этим в столице перекроют некоторые улицы в центре и на западе.
10:47
БЕЛТА: Лукашенко и Путин утром провели телефонный разговор
Белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин утром 22 июля провели телефонный разговор.
10:46
Минобороны Японии: Токио обеспокоен ростом военной активности России на Дальнем Востоке
Япония обеспокоена ростом военной активности России на Дальнем Востоке. Об этом говорится в ежегодном докладе Министерства обороны страны «Белая книга обороны Японии».
10:45
Сехудо рассказал О'Мэлли, как победить Яна
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо обратился к своему соотечественнику Шону О'Мэлли перед его поединком с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном.
10:37
Источник: коридор для судов с зерном в Чёрном море начнёт работу в ближайшие недели
Безопасный коридор для прохода судов с зерном в Чёрном море может скоро начать работу. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров в Стамбуле.
10:30
Роскомнадзор составил протокол на «Ростелеком» из-за утечки данных
Роскомнадзор составил административный протокол на компанию «Ростелеком» за утечки персональных данных.
10:29
Аналитик назвал «клоуном» предложившего конфисковать российский газ депутата Рады
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова конфисковать излишки российского газа для пополнения газовых хранилищ Украины.
10:26
Словении и Хорватии запретили нанимать на работу в дипмиссии находящихся в России лиц
Согласно указу российского правительства, недружественные страны могут быть ограничены в возможности, вплоть до полного запрета, нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.
10:22
Чалов о съёмках в сериале: у Дзюбы хорошее чувство юмора, на такие шутки нельзя обижаться
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о съёмках в одном из эпизодов сериала «Детективное агентство Мухича» на ТНТ.
10:14
X5 Group объединила программы лояльности «Пятёрочки» и «Перекрёстка»
X5 Group объединила программы лояльности «Пятёрочки» и «Перекрёстка» в одну под новым названием «Х5 Клуб».
10:07
Кабмин включил Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных стран
Правительство России расширило перечень недружественных государств.
10:02
«Ъ»: Mars сократила выпуск жвачки Orbit в России из-за санкций
Американская компания Mars сократила выпуск жвачки Orbit в России из-за сложностей с поставками. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
09:59
Минобороны России показало работу «Солнцепёка» в ходе спецоперации на Украине
Минобороны России показало боевую работу расчётов тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» Западного военного округа по уничтожению складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.
09:56
Алвес подписал контракт с «Пумас»
Защитник Дани Алвес подписал контракт с мексиканским «Пумас».
09:56
Суд утвердил мировое соглашение в рамках иска Росрыболовства к НТЭК на 58,7 млрд рублей
Арбитражный суд Красноярского края утвердил мировое соглашение в рамках иска Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), входящей в группу «Норникель».
09:55
ВГТРК: программа «Вести в субботу с Сергеем Брилёвым» заменена на «Вести» ещё в феврале
Программа «Вести в субботу с Сергеем Брилёвым» ещё в феврале была заменена на «Вести», сообщили РИА Новости в ВГТРК.
09:51
Депутат Гутенёв оценил возможность сокращения рабочей смены для именинника
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал предложение установить сокращённую рабочую смену для отмечающих день рождения.
09:47
Валуев призвал не осуждать спортсменов за смену гражданства
Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о смене спортивного гражданства российскими атлетами.
09:45
Володин поддержал идею сокращения отпусков депутатам и чиновникам
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости рассмотреть вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников.
09:37
GFFN: агент Роналду настаивает на переходе клиента в «Атлетико»
Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, настаивает на переходе клиента в «Атлетико».