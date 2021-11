Guardian: страны Тихоокеанского региона погрязли во взятках и коррупции

Каждый третий житель Тихоокеанского региона в прошлом году давал взятки при использовании государственных сервисов, говорится в отчёте неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International. Он был подготовлен на базе опроса сразу в нескольких странах и стал наиболее полным анализом по проблеме коррупции, когда-либо проводившимся в регионе, пишет The Guardian.

Согласно докладу, подготовленному неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, каждый третий человек в Тихоокеанском регионе в прошлом году давал взятки при обращении за какими-либо государственными услугами. Кроме того, каждый четвёртый житель региона за последние пять лет сталкивался с попытками купить его голос на выборах, сообщает The Guardian.



Этот отчёт был подготовлен по результатам опроса более 6000 человек, проживающих в десяти странах и территориях Тихоокеанского региона. Он стал наиболее полным анализом по проблемам коррупции, когда-либо проводившимся в этом регионе, отмечается в статье. «Теперь мы видим, что ситуация с взяточничеством в Тихоокеанском регионе хуже, чем в любой другой точке мира», — заявила Мариам Мэтью, которая руководит данным направлением в Transparency International. По её мнению, это не может не беспокоить.



При этом Кирибати, Папуа-Новая Гвинея и Федеративные Штаты Микронезии лидируют в опросах как по доле людей, дававших взятку, так и по количеству тех, у кого пытались купить голоса на выборах. Кроме того, в отчёте также отмечается, что около 15% респондентов заявили, что им угрожали отомстить, если они не проголосуют определённым образом.



Чаще всего люди давали взятки, чтобы получить услуги в сфере здравоохранения и образования, поясняется в статье. Также были названы и другие государственные учреждения, занимающиеся оформлением различных документов, а также суды, полиция и поставщики услуг водоснабжения и электроснабжения, пишет The Guardian.



Кроме того, более 40% респондентов считают, что в госучреждениях периодически происходят сексуальные домогательства. В частности, 38% жителей региона заявили, что за последние пять лет они лично либо какие-то их знакомые сталкивались с домогательствами и требованием сексуальных услуг в обмен на официальные услуги, говорится в статье.



В этом плане хуже всего ситуация обстоит в Новой Каледонии и Французской Полинезии, хотя обе этих заморских территории Франции показали лучшие результаты по ответам насчёт обычных взяток, отмечает автор. Самый высокий уровень сексуального вымогательства был зарегистрирован во Французской Полинезии, где 92% респондентов заявили, что они сами испытали это или знают кого-то, кто тоже с таким сталкивался. Следом идут Новая Каледония с показателем 76% и Папуа-Новая Гвинея — 51% соответственно.



Практически всё население на Соломоновых Островах и в Папуа-Новой Гвинее считает, что коррупция в правительстве является большой проблемой — об этом заявили 97% и 96% опрошеннных соответственно. А Французская Полинезия заняла худшее место по проблеме «кумовства»: 84% респондентов полагают, что государственные служащие обычно влияют на решения о приёме на работу в своих департаментах, отдавая предпочтение другу или члену семьи. В то время как более половины опрошенных в Новой Каледонии заявили, что за предыдущий год им приходилось использовать личные связи на государственной службе.



В отчёте Transparency International также отмечается, что люди рассматривают бизнес как основную часть проблемы и считают государственные контракты очагом коррупции. При этом около половины опрошенных полагают, что деятельность компаний, занимающихся добычей природных ресурсов и зачастую принадлежащих иностранцам, практически никак не контролируется. Как рассказала Мэтью, многие также уверены, что иностранные компании влияют на принятие государственных решений в своих интересах.



В то же время она подчеркнула, что Тихоокеанский регион является одним из наиболее малоизученных регионов мира с точки зрения коррупции и этот отчёт помогает улучшить ситуацию. «Люди считают, что правительства хорошо справляются с коррупцией, что поначалу может показаться странным. Но если присмотреться, может оказаться, что правительства действительно начали проводить реформы. И есть большой потенциал для развития этого положительного импульса», — отметила Мэтью.



В свою очередь, лектор по проблемам Тихоокеанского региона в Австралийском национальном университете доктор Генри Иваратур заявил, что подобные выводы в докладе не удивляют. По его словам, в регионе повсеместно распространена коррупция при оплате услуг государственным служащим — например, если кто-то хочет избежать штрафов или переоформить такие документы, как паспорт или право собственности на землю.



В прошлом 2020 году президент Кирибати, премьер-министры Самоа и Островов Кука, а также министры и другие должностные лица по борьбе с коррупцией из других стран региона приняли участие в первой Тихоокеанской региональной конференции по борьбе с коррупцией, состоявшейся в Кирибати. Тогда они согласовали общее видение проблемы коррупции и возможные пути её решения, напоминает The Guardian.