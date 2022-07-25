СТРАНА: нарушителей комендантского часа на Украине будут призывать в первую очередь

Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что нарушителей комендантского часа ставят на учёт военкоматы и они, в случае необходимости, будут в первую очередь призываться в вооружённые силы. Как пишет «СТРАНА.ua», по словам Енина, несправедливо, когда люди позволяют себе вечеринки и проводить время на пляжах в то время, как значительная часть украинцев по своей инициативе добровольно пошли на фронт.
На Украине нарушителей комендантского часа ставят на учёт военкоматы и они, в случае необходимости, будут в первую очередь призываться в вооружённые силы. Как пишет «СТРАНА.uap», об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
«Значительная часть украинцев по своей инициативе добровольно пошли на фронт, хотя могли бы избежать этого, поскольку были не в первой очереди мобилизации. И несправедливо, что другие позволяют себе вечеринки и проводить время на пляжах», — заявил Енин.
Как напоминает издание, ранее в Верховную раду уже внесли законопроект о штрафах для нарушителей комендантского часа. Также «СТРАНА.ua» сообщала, что устроившие во время комендантского часа драку в Одессе получили повестки в армию.
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