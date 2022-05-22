FAZ: чтобы удвоить численность армии, Польша агитирует поступать на «добровольную военную службу»

Устраивая «военные пикники» по всей стране, польская армия агитирует граждан присоединиться к «добровольной военной службе» сроком на один год, пишет Frankfurter Allgemeine. С помощью нового закона, призванного повысить привлекательность военной службы, Польша намерена удвоить личный состав вооружённых сил до 300 тыс человек. Однако, по мнению многих экспертов, этот шаг не способен оказать решающего влияния на укрепление обороноспособности страны.

В субботу Вооружённые силы Польши приглашают граждан всех возрастов посетить «военные пикники» более чем в 30 городах страны. В памяти тут же всплывают пикники «докоронавирусного периода»: демонстрируется военная техника, детям разрешают залезать на танки, информационные стенды объясняют смысл и цель национальной обороны. В эту субботу обещано и традиционное блюдо польских солдат — гороховый суп, который будет подаваться из «пушки». На этот раз, однако, пикники имеют особую цель: они открывают кампанию, с помощью которой польская армия в долгосрочной перспективе должна удвоить свой личный состав примерно до 300 тыс. человек, пишет Frankfurter Allgemeine.

Для этого вводится «добровольная военная служба» сроком на один год. Об отмене всеобщей воинской обязанности в Польше было объявлено в августе 2008 года. Либерал Дональд Туск, занимавший в то время должность премьер-министра, анонсировал это решение за пять дней до начала вооружённого конфликта в Южной Осетии. В 2009 году консерватор Лех Качиньский, тогдашний президент Польши и брат-близнец лидера нынешней правящей партии «Право и справедливость», подписал соответствующий закон. В то время западный мир надеялся на «перезагрузку», новый старт в отношениях с Россией, отмечает автор статьи.

Однако теперь всё изменилось. В октябре прошлого года глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский заявил об «имперских амбициях России» и анонсировал законопроект «О защите Отечества», призванный укрепить Вооружённые силы Польши. В то время Польша ещё «находилась под впечатлением» от миграционного кризиса на своей восточной границе: тогда правительство обвинило белорусские власти в организации рейсов, доставляющих тысячи людей из стран Азии и Африки к восточной границе ЕС. Польша увеличила численность пограничников и военнослужащих на границе и возвела вдоль неё «барьер» высотой более 5 м. Строительные работы все ещё продолжаются.

Закон, который был принят почти единогласно обеими палатами Национального собрания Польши в марте и вступил в силу в апреле, предусматривает запрет на увольнение новобранцев гражданскими работодателями в течение периода их службы. Поступившие на военную службу должны пройти четырёхнедельную базовую боевую подготовку, а затем принять присягу. После этого им предстоит пройти специальную подготовку в подразделении, при этом при распределении должны в значительной степени учитываться пожелания военнослужащих. В армии можно будет выучиться разным профессиям: от повара до водителя грузовика и десантника.

Оклад добровольца должен примерно соответствовать окладу кадрового военного на момент начала службы, то есть около €1000 до вычетов. Все, кто пройдёт срочную добровольную военную службу, смогут легко стать профессиональными военными, им также будет отдаваться предпочтение при подаче заявления о приёме на работу на государственную службу. Кроме того, год, проведённый в армии, будет включён в общий трудовой стаж.

Цель этого шага состоит в том, чтобы увеличить численность регулярной армии с нынешних 110 тыс. до 250 тыс. человек и Войск территориальной обороны Польши с 32 тыс. до 50 тыс. человек. Кроме того, по словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, уже в 2023 году расходы на оборону должны увеличиться с 2,2% до 3% ВВП. Прежде всего дополнительные средства должны быть направлены на модернизацию вооружений, для чего также разработаны новые инструменты финансирования. Как утверждает автор статьи, начиная с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым*, и особенно в этом году, в Польше усилиливаются страхи перед возможной войной. Как заявил Блащак, раньше в армию обращалось около 400 человек в неделю, а через неделю после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля — «более 2200».