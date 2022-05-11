AC: вмешательство Польши в украинский конфликт грозит войной России и НАТО

Конфликт на Украине развивается совсем не так, как предсказывали западные наблюдатели: украинские силы истощены, а администрация Байдена ищет способы переломить ситуацию и сохранить лицо. Как считает полковник в отставке, бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор, выход из положения, похоже, предложила Польша, которая, по неподтверждённым данным, планирует интервенцию на Западную Украину. Однако эксперт предупреждает: военное вмешательство Польши поставит членов НАТО под угрозу войны с Россией.

Полковник в отставке, бывший советник министра обороны в администрации Трампа, ветеран боевых действий Дуглас Макгрегор констатирует: спустя десять недель с начала российской спецоперации на Украине стало ясно, что конфликт развивается совсем не так, как предсказывали западные наблюдатели. Как он пишет в статье для The American Conservative, украинские силы разбиты и истощены, до украинских войск на передовой доходит лишь малая часть необходимого, а запасы и новое оружие в большинстве случаев уничтожаются, даже не дойдя до фронта.

Столкнувшись с однозначным провалом американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо, и, похоже, выход предложила Польша.

Как продолжает автор статьи, по неподтверждённым данным из Варшавы, после того, как Вашингтон отклонил как создание бесполётной зоны над Украиной, так и передачу польских МиГ-29 украинским лётчикам, польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины. Конечно, военные действия такого масштаба потребуют одобрения Киева, но, учитывая, что правительство Зеленского де-факто контролирует Вашингтон, одобрение польской интервенции никаких сложностей не представляет.

По мнению Макгрегора, администрация Байдена может надеяться, что любое столкновение россиян и поляков — будь то воздушные и ракетные удары по польским войскам на украинской стороне границы — повлечёт за собой созыв Совета НАТО, где встанет вопрос о применении статьи 5. Насколько польское военное вмешательство на Украине оправдывает войну с Россией в глазах членов альянса, пока неясно, но максимум, что с уверенностью подтвердит любой аналитик, это то, что военное вмешательство Польши поставит членов НАТО под угрозу войны с Россией, а против этого выступает большинство членов альянса.

«Неважно, насколько польские сухопутные войска готовы выполнить задание и каким окажется российское сопротивление, неоконсерваторы в Вашингтоне, округ Колумбия, будут потирать руки. Польша вполне может стать ключом к расширению войны НАТО с Россией в Восточной Европе. Почему? Потому что польский катализатор развяжет войну с Россией, которой американцы не хотят, но остановить которую они так просто не смогут. Причём эта война начнётся без объективной оценки жизненных интересов Америки, без верной расстановки сил внутри международной системы — и даже без единой конкретной угрозы национальной безопасности США», — считает американский военный.