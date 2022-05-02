Корреспондент NBC побывала на авиабазе, которая занимается отправкой предназначенных для Украины вооружений

Корреспондент NBC Кортни Кьюби побывала на авиабазе Довер, с которой предназначенные для Киева американские вооружения отправляются в Польшу. Как отмечается в материале, информация о том, как эти вооружения затем попадают на Украину, засекречена из-за опасений, что российские войска могут уничтожить эти поставки.
Это гигантский грузовой самолёт со смертоносным и жизненно важным грузом, который предназначен для украинской армии. Здесь, на авиабазе Довер, эти коммерческие грузовые самолёты с гражданскими пилотами взлетают каждые несколько часов. На фоне того, как президент Байден на этой неделе пообещал выделить дополнительно 20 миллиардов долларов в виде американской помощи в сфере безопасности, военные США работают сверхурочно над обеспечением поставок.
Это боеприпасы для 155-миллиметровых гаубиц. Эти крупные артиллерийские установки, которые, как надеются американские чиновники из Минобороны, помогут остановить новое продвижение России на востоке Украины.
КОРТНИ КЬЮБИ, корреспондент NBC News: Мы находимся в грузовом отсеке (Boeing. — ИноТВ) 747. Здесь может быть размещено около 42 таких вот палет. В каждой из них 72 артиллерийских снаряда, то есть мы говорим приблизительно о 3 тысячах снарядов в этом самолёте. Сейчас их грузят. В распоряжении украинских военных они могут оказаться в течение одного-двух дней.
Для бывших военных пилотов Тима Шермана и Маурисио Руиса это уже вторая миссия.
КОРТНИ КЬЮБИ: Что вы ощущаете, когда летите на гигантском самолёте, набитом взрывчатыми материалами?
ПИЛОТ: Разумеется, есть осознание того, что там взрывчатые вещества.
ДРУГОЙ ПИЛОТ: Это просто перемещение самолёта из пункта А в пункт Б. И всё.
ПИЛОТ: Вы просто стараетесь аккуратно и спокойно взлететь и приземлиться, чтобы не произошло никакого смещения груза в ходе этого процесса.
Каждый день на базу Довер прибывают фуры без опознавательных знаков, гружённые взрывчатыми материалами, которые они привозят с военных складов со всей страны. В Довере, который называют суперпортом военной техники для Украины, машины выстраиваются в очередь.
БЭРИ ФЛАК, американский полковник: Мы в рамках более чем 60 миссий перевезли на Украину более семи миллионов фунтов материально-технического снабжения.
Полковник Бэри Флак руководит в Довере группой технического обслуживания, которая занимается погрузкой тяжеловесных артиллерийских грузов.
КОРТНИ КЬЮБИ: Расскажите нам о вооружениях, которые вы перевезли отсюда в Восточную Европу.
БЭРИ ФЛАК: Мы отправляли разные вооружения: от пистолетов калибра 9 миллиметров до ракет «Джавелин» и «Стингер».
Эти «Джавелины» и «Стингеры» сыграли важную роль в уничтожении российских самолётов и танков.
Это динамичный балет из смертоносных вооружений на гигантском механизированном складе.
НАТАНИЕЛЬ БРАУНИ, военнослужащий ВВС США: Я видел в новостях, что они действительно используют вооружения, которое мы отправляем.
МОНЕ УЭЙД, военнослужащая ВВС США: Когда им помогаешь именно ты, то чувствуешь себя превосходно.
На полёт до пункта выгрузки в Польше уходит около 10 часов. Информация о том, как эти вооружения затем попадают на Украину, засекречена из-за опасений ударов со стороны русских.
КОРТНИ КЬЮБИ: А вас не тревожит, что при перевозке этих грузов вы можете стать целью России?
ДРУГОЙ ПИЛОТ: Существует ли такая вероятность? Да. Но об этом не думаешь.
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