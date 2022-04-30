BFM TV: оборонные компании США потеряют прибыль из-за антироссийских санкций и COVID-19

Несмотря на рост закупок вооружения после начала спецоперации на Украине, американские военно-промышленные корпорации в этом году столкнутся с серьёзным сокращением своих доходов, пишет BFM TV. Санкции закрыли этим компаниям доступ на российский рынок, а также лишили их производимых в России деталей, в то время как пандемия коронавируса по-прежнему нарушает цепочки поставок и приводит к задержкам на производстве.

Обычно военные конфликты толкают страны к перевооружению для усиления своих резервов, однако российская спецоперация на Украине парадоксальным образом больно ударит в том числе по ведущим предприятиям оборонного комплекса США, сообщает BFM TV.

Компания Raytheon, производитель ракет «Стингер» и «Джавелин», сократила свои прогнозируемые доходы за этот год на $750 млн. Во время встречи с инвесторами исполнительный директор компании Грег Хейс объяснил такие изменения международными санкциями, введёнными против России и ограничивающими продажи какой-либо продукции. При этом 1,5% своих контрактов Raytheon заключал с Россией и ежегодно получал от неё около $900 млн.

Хейс признал, что ограничения довольно серьёзно скажутся на заработке предприятия, а продажа ракет Украине не сможет компенсировать убытки. Компании даже могут понадобиться новые инвестиции: конвейерные линии «Стингеров» были остановлены в 2020 году, а для перезапуска требуется найти компоненты взамен тех, которые больше не выпускаются, что требует пересмотра всего процесса производства.

Ещё одна проблема вытекает из предыдущей: многие детали из стали, алюминия, никеля и титана, необходимые для авиастроения, производятся в России. Сейчас компании даже не могут купить их в Китае, где работа заводов остановлена из-за новой волны коронавируса, которая к тому же вызвала задержки в отправке грузов из Шанхая, крупнейшего в мире морского порта. Последствия этих событий ощутили на себе компании Boeing и Lockheed Martin, выпускающие среди прочего истребители F-18 и F-35. Проект учебно-тренировочного реактивного самолёта T-7A Red Hawk, который представили Boeing и Saab, уже превысил планируемый бюджет на $367 млн.

В официальном сообщении американская авиационная корпорация объяснила такой рост «ведущимися переговорами с поставщиками, на которые влияют ограничения цепочек поставок, COVID-19 и инфляционное давление». Lockheed Martin также объявила о годовом сокращении продаж на 8% из-за проблем с поставками, связанными с пандемией. В компании заявили, что ещё не увеличили производство, несмотря на переговоры с Пентагоном об увеличении производства оружия для Украины. Финансовый директор Джей Малаве в то же время заверил, что производство оружия для Украины не окажет немедленного влияния на финансовые показатели корпорации.

Продажи F-35 в другие страны, особенно европейские, сейчас растут, однако и здесь военно-промышленные компании США могут столкнуться с проблемами, отмечается в статье. В последние годы цена на истребители была ниже, что способствовало их популярности на мировом рынке: в Европе планировалось заключить новые контракты со Швейцарией, Финляндией и Германией. Однако, по словам генерального директора Lockheed Martin Джима Теклета, инфляция и проблемы с поставками сильнее, чем ожидалось, повлияют на стоимость F-35 и увеличат сроки их производства.

В последнем отчёте 25 апреля Счётная палата США посчитала цену на истребители «завышенной». Так, по данным этого независимого ведомства, Пентагону придётся до 2037 года ежегодно тратить в среднем около $13 млрд, чтобы обеспечить финансирование их производства. В то же время общая стоимость программы на данный момент оценивается примерно в $400 млрд, указывает в заключение BFM TV.