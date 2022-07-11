DELFI: возвращение призыва в Латвии вызовет массовый отказ от паспортов

Эксперт по обороне, бывший командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Гайдис Андрейс Зейботс считает, что обязательная военная служба не принесёт пользы стране, однако добавит риски. Как пишет DELFI, Зейботс полагает, что многие граждане Латвии, постоянно проживающие за границей, откажутся от латвийского гражданства, пытаясь избежать этой службы.
Если будет реализован план введения обязательной военной службы, то это создаст риск потери государством граждан, проживающих за границей. Как передаёт DELFI, эксперт по обороне, бывший командующий Национальными вооружёнными силами Гайдис Андрейс Зейботс предполагает, что многие из них, пытаясь избежать военной службы, откажутся от гражданства Латвии.
Экс-главнокомандующий положительно оценил то, что вопрос о необходимости прохождения обязательной военной службы в условиях российской спецоперации актуализирован. Однако при этом Зейботс подчеркнул, что реализация описанного министром обороны плана не повысит обороноспособность государства в данный момент, а обеспечит долгосрочные резервы обороны.
Однако предлагаемая форма исполнения военного долга могла бы оказать существенную поддержку гражданским службам, считает эксперт.
«Сейчас мы видим, насколько важна Государственная пожарно-спасательная служба, какая нагрузка у медицинской службы, и в этом случае можно было бы говорить о гражданской службе именно в этих структурах», — пояснил бывший военный.
На вопрос, какую пользу могла бы принести Латвии предложенная Министерством обороны обязательная военная служба, эксперт ответил, что он не видит улучшений, но видит риски. Многие граждане Латвии, постоянно проживающие за границей, откажутся от латвийского гражданства, пытаясь избежать этой службы.
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