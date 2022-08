Премьер-министр Новой Зеландии: мир стоит на грани ядерной пропасти — мы должны избежать катастрофы

19:49

МИД России иронично прокомментировал видео с нетрезвым сотрудником посольства США в Москве

Министерство иностранных дел России с иронией прокомментировало появившееся в сети видео, в котором нетрезвый сотрудник посольства США в Москве рано утром возвращается в здание американской дипмиссии под песню In The Army Now.