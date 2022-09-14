Le Monde: частные самолёты против еле тёплых квартир — французское общество раскололось в вопросе об экономии энергии

Тема бесконтрольного расхода топлива вызывает жаркие дебаты во французском обществе в контексте изменения климата и энергетического кризиса, пишет Le Monde. В то время как правительство призывает граждан сократить до минимума расход энергии, обеспеченные французы продолжают пользоваться частными самолётами и не заботятся о последствиях своих действий. Из-за этого любые коллективные усилия по экономии выглядят несправедливыми и бессмысленными, отмечает издание.

В последние несколько недель на фоне аномальной жары часть французского общества начала задумываться о собственном поведении в контексте изменения климата, а также наблюдать за поведением других, пишет Le Monde. Весной в социальных сетях появился аккаунт, в котором фиксировались все полёты на частном самолёте главы компании Moët Hennessy — Louis Vuitton Бернара Арно, обладателя третьего по величине состояния в мире, а также указывался уровень выбросов углекислого газа, производимый его бортом.

5 сентября тренер футбольного клуба ПСЖ Кристоф Гальтье в ответ на вопрос о полётах команды на частных самолётах пошутил, что подумает о возможности передвижения на «парусных досках». Телеканал BFM TV отреагировал на это, запросив комментарий у председателя Французской федерации парусного спорта, а «Гринпис» даже подарил такую доску тренеру. Министр, ответственный за энергетический переход, Аньес Панье-Рунаэр считает, что ответ тренера ПСЖ показывает, какой путь предстоит пройти французам до ответственного отношения к климатической повестке, однако реакция на него демонстрирует высокую чувствительность общества к проблеме.

Эти признаки повышенной чувствительности к проблеме ответственного отношения к экологии проявляются в трудный для правительства момент, пишет газета. В условиях энергетического кризиса исполнительная власть вынуждена снова разыграть карту национальной солидарности, чтобы достичь целей по сокращению потребления энергии на 10% к 2024 году и избежать перебоев в подаче электроэнергии зимой. Таким образом, в течение осени гражданам будет предложено сократить потребление энергии с помощью «экожестов».

Тем не менее эта тема может стать поводом для раскола в обществе, и парламентское большинство внимательно следит за общественными движениями, помня о протестах «жёлтых жилетов», отмечает издание. В июле правительство заказало несколько опросов, результаты которых не были опубликованы. Они показывают, что подавляющее большинство опрошенных знают о глобальном потеплении, но считают, что усилия должны в первую очередь прилагать государство и бизнес. В пятницу национальный секретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель призвал местные органы власти и предприятия не платить по счетам за энергию в случае резкого повышения цен, по примеру британских активистов.

«Чего я боюсь, так это своего рода радикализации как одних, так и других. Чем больше мы будем показывать пальцем на недопустимое поведение некоторых людей, тем более несправедливыми и невыносимыми будут казаться коллективные усилия, как в случае с налоговым мошенничеством, которое приводит в отчаяние тех, кто платит налоги», — считает Франсуа Гемен, политолог, специализирующийся на экологических проблемах.

Другие исследователи указывают на неравенство в потреблении энергии и выбросах углекислого газа. «Несмотря на то что в одном и том же социальном слое существуют сильные различия, мы наблюдаем, что в среднем более высокий уровень дохода связан с более высоким уровнем выбросов», — говорит Лукас Шансель, соруководитель Лаборатории глобального неравенства. Основываясь на имеющихся статистических реконструкциях, подсчитано, что 50% самых небогатых людей выбрасывают около 5—6 тонн углекислого газа на человека в год, а 10% самых обеспеченных — около 20—25 тонн.

На данный момент президент страны Эммануэль Макрон не принял решения о том, чью сторону занять, констатирует Le Monde. Правительство справедливо отмечает, что решение зависит от каждой конкретной ситуации, а системный ответ практически невозможен. К примеру, в большом городе, где есть общественный транспорт и центральное отопление на биотопливе, домашнее хозяйство может быть более экономным, чем в сельской местности, где потребуются автомобиль и индивидуальное отопление.

«Приемлемость экономии — очень опасная стезя. Это можно рассматривать как отход от прогресса», — анализирует Доминик Рейни, генеральный директор Фонда политических инноваций. На его взгляд, требуется большая политическая сила, чтобы навязать этот подход населению, особенно в условиях, когда популисты только и ждут, как бы оседлать народный гнев. Этот политический вызов, вероятно, будет в центре внимания всю осень и, возможно, в ближайшие десятилетия, прогнозирует издание.