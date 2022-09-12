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Das Erste: немцев встревожили планы Швейцарии по созданию ядерного могильника у них на границе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Швейцария долгое время искала место для окончательного захоронения своих радиоактивных отходов и наконец-то определилась с выбором, сообщает Das Erste. Им станет район Нёрдлих-Легерн на границе с Германией. Планы соседей по размещению там ядерного могильника сильно встревожили немцев. Сильнее всего их волнует проблема снабжения чистой питьевой водой, рассказывает немецкий телеканал.
Das Erste: немцев встревожили планы Швейцарии по созданию ядерного могильника у них на границе
AP

Швейцарцы десятилетиями искали место для могильника ядерных отходов, сообщает Das Erste. Теперь же местное Национальное общество по хранению радиоактивных отходов (Nagra) запланировало разместить его в районе Нёрдлих-Легерн на границе с Германией. По словам главы организации Матиаса Брауна, геологи решили, что это самое подходящее расположение. В понедельник в Берне Nagra собирается провести пресс-конференцию, на которой представит обстоятельное обоснование своего решения.

Противники этого плана высказывают критику и характеризуют весь процесс выбора места как «непрозрачный», продолжает немецкий телеканал. Наибольшее недоумение у них вызывает то, что годы назад эксперты отклонили вариант с могильником в Нёрдлих-Легерн, а теперь снова к нему вернулись. Они требуют объяснений. Изначально вообще предлагалось три возможных локации, все из которых находятся на так называемом Высоком Рейне вблизи немецкой границы. В последние годы Nagra проводило здесь глубокие бурения, чтобы установить, насколько местный аргиллит походит для долговременного хранения радиоактивных отходов, которые будут разлагаться сотни тысяч лет.
 
Сейчас ядерный мусор находится в ангарах на поверхности земли у АЭС, а также на двух складах промежуточного хранения. С 2050 Nagra собирается хранить его под землёй. Речь идёт о высокорадиоактивных тепловыделяющих элементах с атомных электростанций, а также отходах средней и слабой степени радиоактивности, то есть загрязнённой защитной одежде, трубах и изоляционных материалах с АЭС, а ещё о мусоре от исследовательской, медицинской и промышленной деятельности.
 
Выбор могильника — это всего лишь промежуточный шаг в длительном процессе, объясняет Das Erste. Только в конце этого десятилетия правительство Швейцарии примет окончательное решение. После этого парламент должен его одобрить, но общенародный референдум по этому вопросу может привести к срыву всего предприятия, и поиски места для захоронения отходов придётся начать сначала.
 
В Германии внимательно и с беспокойством наблюдают за ходом процесса в Швейцарии. Пограничные общины главным образом волнует проблема снабжения чистой питьевой водой. Население она очень тревожит. Впрочем, в Министерстве экологии и энергетики земли Баден-Вюртемберг, которая граничит со Швейцарией, заявили, что готовы принять решение соседней страны, но только в том случае, если выбранное место действительно окажется самым безопасным с точки зрения геологии. Местные власти будут и дальше настаивать на поиске самого безопасного расположения, использовании лучших защитных устройств и наиболее надёжных методов транспортировки, подчеркнула земельный министр экологии Текла Волкер.
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Das Erste Германия Европа
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