Das Erste: немцев встревожили планы Швейцарии по созданию ядерного могильника у них на границе

Швейцария долгое время искала место для окончательного захоронения своих радиоактивных отходов и наконец-то определилась с выбором, сообщает Das Erste. Им станет район Нёрдлих-Легерн на границе с Германией. Планы соседей по размещению там ядерного могильника сильно встревожили немцев. Сильнее всего их волнует проблема снабжения чистой питьевой водой, рассказывает немецкий телеканал.

Швейцарцы десятилетиями искали место для могильника ядерных отходов, сообщает Das Erste. Теперь же местное Национальное общество по хранению радиоактивных отходов (Nagra) запланировало разместить его в районе Нёрдлих-Легерн на границе с Германией. По словам главы организации Матиаса Брауна, геологи решили, что это самое подходящее расположение. В понедельник в Берне Nagra собирается провести пресс-конференцию, на которой представит обстоятельное обоснование своего решения.

Противники этого плана высказывают критику и характеризуют весь процесс выбора места как «непрозрачный», продолжает немецкий телеканал. Наибольшее недоумение у них вызывает то, что годы назад эксперты отклонили вариант с могильником в Нёрдлих-Легерн, а теперь снова к нему вернулись. Они требуют объяснений. Изначально вообще предлагалось три возможных локации, все из которых находятся на так называемом Высоком Рейне вблизи немецкой границы. В последние годы Nagra проводило здесь глубокие бурения, чтобы установить, насколько местный аргиллит походит для долговременного хранения радиоактивных отходов, которые будут разлагаться сотни тысяч лет.

Сейчас ядерный мусор находится в ангарах на поверхности земли у АЭС, а также на двух складах промежуточного хранения. С 2050 Nagra собирается хранить его под землёй. Речь идёт о высокорадиоактивных тепловыделяющих элементах с атомных электростанций, а также отходах средней и слабой степени радиоактивности, то есть загрязнённой защитной одежде, трубах и изоляционных материалах с АЭС, а ещё о мусоре от исследовательской, медицинской и промышленной деятельности.

Выбор могильника — это всего лишь промежуточный шаг в длительном процессе, объясняет Das Erste. Только в конце этого десятилетия правительство Швейцарии примет окончательное решение. После этого парламент должен его одобрить, но общенародный референдум по этому вопросу может привести к срыву всего предприятия, и поиски места для захоронения отходов придётся начать сначала.

В Германии внимательно и с беспокойством наблюдают за ходом процесса в Швейцарии. Пограничные общины главным образом волнует проблема снабжения чистой питьевой водой. Население она очень тревожит. Впрочем, в Министерстве экологии и энергетики земли Баден-Вюртемберг, которая граничит со Швейцарией, заявили, что готовы принять решение соседней страны, но только в том случае, если выбранное место действительно окажется самым безопасным с точки зрения геологии. Местные власти будут и дальше настаивать на поиске самого безопасного расположения, использовании лучших защитных устройств и наиболее надёжных методов транспортировки, подчеркнула земельный министр экологии Текла Волкер.