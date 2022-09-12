Forbes: рост цен на топливо и глубокая рецессия толкает Западную Европу в средневековье

ЕС и Великобритания столкнулись с долгосрочным энергетическим кризисом, считает старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза. В результате, по его словам, ведущим экономикам региона, включая Германию, приходится нормировать потребление топлива и даже сокращать производство.

Из-за рекордного повышения цен на газ западноевропейские страны «движутся в средневековье». Им приходится вырубать леса на фоне сокращения поставок российского топлива, пишет старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

По его словам, кризис, с которым столкнулся регион, уже не выглядит краткосрочным. Это особенно заметно на примере Германии, где компании «страдают» от высоких счетов на электроэнергию и даже вынуждены сворачивать свою деятельность.

«Новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из таких стран, как Боливия. Высокая инфляция сопровождается нормированием потребления ресурсов, навязываемым государством», — отмечает журналист.

Несмотря на брексит, Великобритания также столкнулась с последствиями политических просчётов ЕС. Для решения энергетических проблемы новый премьер-министр страны Лиз Трасс перестала прислушиваться к климатическому лобби и пообещала отменить запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта, подчёркивает автор статьи.

В попытке «спасти себя» Германия подписывает долгосрочные контракты на поставки американского СПГ. Впрочем, для его размещения ещё надо найти место, поэтому немецкому правительству придётся как можно скорее построить новые терминалы, поясняет колумнист.

«Но эти действия должны были быть предприняты много лет назад или, по крайней мере, до объявления российских санкций. У Европы не оказалось туза в рукаве», — рассуждает Рапоза.

По прогнозам экономистов британского финансового конгломерата Barclays Capital, ЕС грозит «более глубокая продолжительная рецессия и более стойкое повышение инфляции». Причиной тому рост цен на энергоносители, жёсткие меры, принятые Европейским центральным банком, и падение спроса.

По расчётам экспертов, рецессия в еврозоне сохранится до второго квартала 2023 года, а реальный ВВП сократится на 1,7%. При этом некоторым странам будет хуже, чем другим. Наиболее остро кризис ощутят Германия, которая сильно зависит от поставок российского газа, Испания, Италия и Франция.

За последние пять лет Европейский союз потреблял в среднем 400 млрд кубометров газа в год, из которых примерно 100 млрд получали домашние хозяйства, а 167 млрд — промышленность. Ещё 133 млрд использовались в качестве промежуточных ресурсов в энергетическом секторе.

До начала спецоперации на Украине ЕС покупал почти половину газа у России. Поэтому, когда в ответ на санкции Москва сокращает экспорт газа в Европу, единственное, что остаётся делать блоку, — это нормировать потребление ресурсов и искать альтернативы. Вопрос о том, почему лидеры ЕС не подумали об этом раньше, остаётся открытым, обращает внимание Рапоза.

По его утверждению, Европе удалось заменить значительные объёмы российского газа более дорогим СПГ из других источников. Но тем, в свою очередь, также пришлось сократить потребление топлива.

Европейская комиссия считает, что ЕС необходимо сократить использование газа примерно на 15% (или около 60 млрд кубометров) от своего годового потребления, если он «разорвёт связи» с Москвой. Однако даже этот расчёт предполагает, что Россия будет продавать блоку определённое количество голубого топлива.

По мнению экономистов Barclays, Европа может заполнить большую часть недостачи (за вычетом 16 млрд кубометров), если она включит АЭС и уголь в свою «матрицу возобновляемых источников энергии». При этом любые требования по сокращению потребления нанесут такой же ущерб экономике, как и высокие счета за электричество.

В конце концов, европейский бизнес-класс и население заставят лидеров изменить курс. Общественное давление будет сопровождаться новыми объявлениями об увольнениях и закрытии заводов, и тогда можно будет говорить, что кризис в регионе«достиг дна», полагает

Рапоза.

Специалисты Barclays заявляют, что ожидают U-образного восстановления европейской экономики ко второй половине следующего года. Пока же ЕС можно только пособолезновать, заключает Кеннет Рапоза.