DM: инфляция кусается — британцев предупредили о росте цен на хлеб и туалетную бумагу

В Великобритании цены на самые популярные и необходимые товары, включая хлеб и туалетную бумагу, продолжают расти. Британские пекари предупреждают, что хлеб может вскоре стоить до £3. В то время как рулоны туалетной бумаги становятся меньше по объёму, и при этом она подорожала в среднем на 23%, сообщает Daily Mail.

Новое исследование показало, что рост цен на электроэнергию в Великобритании уже привёл к огромному скачку цен и на другие популярные потребительские товары, пишет Daily Mail. В частности, стоимость рулона туалетной бумаги выросла на 23%, хотя сами рулоны стали примерно на 8% короче — а цена хлеба вскоре может достичь £3. Это связано с тем, что производители также перекладывают свои растущие расходы на плечи потребителей, поясняется в статье.



Фабрики, производящие туалетную бумагу, потребляют огромное количество электроэнергии, поэтому они уже серьёзно пострадали от роста цен на электричество и газ и стремятся как-то компенсировать свои расходы. Исследования показывают, что рулоны туалетной бумаги в настоящее время являются самым популярным товаром в британских супермаркетах, не считая рулонов бумажных полотенец для кухни, сообщает Daily Mail.



При этом стоимость бумаги марки Ocado выросла уже на 23%, то есть на £1,24. Ещё одна компания-производитель Iceland также подняла на 21% цены на свою продукцию. И по прогнозам, цена туалетной бумаги может вскоре вырасти ещё больше, учитывая, что оптовые цены на бумажные листы уже выросли до рекордно высокого уровня — £1000 за тонну, — в то время как в январе 2021 года они стоили меньше £900 за тонну, говорится в статье.



Повышение стоимости туалетной бумаги даже опережает рост индекса потребительских цен, который в прошлом месяце взлетел до нового 40-летнего максимума. И речь идёт не только про бумагу: британские потребители сталкиваются с резким ростом стоимости большинства необходимых товаров в супермаркетах, отмечается в статье.



Общий показатель роста уровня потребительских цен в июле этого года достиг 10,1%, превысив прогнозы аналитиков. А в предыдущем месяце он составил 9,4%, в основном за счёт скачка цен на топливо и продукты питания, пишет Daily Mail. Годовой показатель инфляции магазинных цен вырос до 5,1% — по сравнению с 4,4% в июле. И это стало новым рекордом с тех пор, как Британский консорциум розничных торговцев (BRC) в сотрудничестве с NielsenIQ начали рассчитывать этот индекс в 2005 году, отмечается в статье.



В результате покупателям, которые и так уже столкнулись с двойным ударом из-за высоких цен на топливо и энергоносители, теперь приходится платить за основные продукты питания в британских супермаркетах, включая масло, молоко, спагетти, консервированные бобы и другие товары, в среднем на 20% больше, чем в прошлом году.



Общие цены на продовольствие выросли в среднем на 9,3% после предыдущего скачка на 7,0% в июле. В первую очередь это касается повышения стоимости таких продуктов, как молоко, маргарин и чипсы. Обострение кризиса на Украине и ужесточение санкций против России также привело к росту цен на корма для животных, удобрения, пшеницу и растительные масла.



На этом фоне цены на хлеб могут также вырасти почти до £3, если поставщики будут вынуждены и дальше перекладывать свои растущие расходы на плечи потребителей. Об этом рассказал в интервью Daily Mail Эндрю Чизхолм, управляющий компании Christie the Baker. По его словам, они уже не могут даже подсчитать ежедневные расходы, потому что цены на ресурсы постоянно растут, а печи в пекарнях работают по 12 часов в сутки и потребляют очень много электроэнергии.



Чизхолм также рассказал, что они старались держать цены на свою продукцию на как можно более низком уровне. Но после того как счета за газ выросли на 600%, а счета за электроэнергию — на 200%, они вынуждены тоже поднимать цены, чтобы компания оставалась жизнеспособной. «Обычно мы делаем это примерно раз в год, но теперь нам уже пришлось сделать это три или четыре раза», — пояснил он.



По его словам, самые продаваемые продукты — это пироги и хлеб, однако приходится повышать их стоимость на 30% в среднем. «Мы все обречены. Нам нужна помощь, чтобы мы могли и дальше оставаться открытыми, и в такой же ситуации оказался любой бизнес. Через полгода нас просто не будет, если не будут приняты какие-то меры», — подчеркнул Чизхолм в интервью Daily Mail, отметив, что такая ситуация приводит в отчаяние.