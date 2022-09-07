Der Spiegel: крупный производитель туалетной бумаги в Германии объявил о банкротстве из-за цен на газ

Бумажная промышленность Германии предупреждает о тяжёлых последствиях резкого роста цен на энергию и сырьё для отрасли. Как отмечает немецкий журнал Der Spiegel, особенно трудная ситуация складывается для производителей санитарно-гигиенической бумаги из-за газоёмких процессов сушки при производстве туалетной бумаги и кухонных рулонов. Известная в стране компания-производитель туалетной бумаги Hakle уже была вынуждена объявить о банкротстве — и за ней могут последовать другие.

После заявления о несостоятельности известного в Германии производителя туалетной бумаги Hakle бумажная промышленность предупреждает о последствиях резко возросших цен на энергию и сырьё, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Вся бумажная промышленность находится под огромным давлением из-за затрат», — заявил управляющий директор отраслевой ассоциации Die Papierindustrie («бумажная промышленность») Грегор Гайгер. В этой ситуации важно, чтобы производители бумаги могли переложить свои возросшие расходы на торговлю.

По словам Гайгера, ситуация особенно сложна для производителей санитарно-гигиенической бумаги. Причиной этого являются газоёмкие процессы сушки при производстве туалетной бумаги или кухонных рулонов.

Производитель санитарно-гигиенической бумаги, компания Hakle, расположенная в Дюссельдорфе, на прошлой неделе была вынуждена подать заявление о проведении процедуры банкротства. По сообщению компании, причиной этого стало «масштабное увеличение затрат на закупку материалов и энергии», а также повышение транспортных расходов. Компания жаловалась, что не смогла в достаточной степени переложить эти расходы на покупателей в розничной торговле продуктами питания и аптеках.

Производители гигиенической бумаги ещё в марте предупреждали о последствиях стремительного роста цен на газ и электроэнергию и о возможном прекращении поставок российского газа, напоминает издание. Производство в отрасли сильно зависит от газа. Из-за масштабного роста цен на энергоносители под угрозой оказывается само существование некоторых компаний, предупреждали они в то время.

Несмотря на все повышения цен, спрос на продукцию отрасли не ослабевает. По данным компании GfK, занимающейся исследованием рынка, продажи бумажных салфеток, туалетной бумаги и кухонного рулона в продовольственных торговых сетях в июне были значительно выше уровня прошлого года. Наибольший рост показали бумажные носовые платки — 36,2%, затем туалетная бумага (+27,8%) и кухонные рулоны (+21,7%).

Однако бумажная промышленность — не единственный сектор экономики, в котором многие компании испытывают экзистенциальную тревогу, подчёркивает Der Spiegel. По данным Института экономических исследований в Галле (IWH), в августе количество банкротств компаний в Германии заметно увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Было зарегистрировано 718 банкротств товариществ и корпораций. Это на 26% больше, чем в августе 2021 года.

Осенью также следует ожидать роста числа банкротств. «После длительного периода низких показателей неплатёжеспособности сейчас наметилась обратная тенденция», — утверждает эксперт IWH Штеффен Мюллер.

Основной причиной этого является резкий рост цен на важные факторы производства, поясняет издание. В то время как боевые действия на Украине привели к повышению стоимости энергоносителей, перебои в международных цепочках поставок стали причиной роста цен на многие импортные промежуточные товары. Изменение процентных ставок, объявленное Европейским центральным банком, тоже увеличит расходы компаний на рефинансирование. Повышение минимальной заработной платы с октября также ведёт к повышению расходов для многих компаний.

«Растущие цифры объявлений о неплатёжеспособности показывают, что многие компании ожидают постоянного роста расходов, который сделает их бизнес-модель нерентабельной», — пояснил эксперт IWH Мюллер. Однако, несмотря на растущие показатели, о надвигающейся волне банкротств сейчас не говорят. Однако, опираясь на собственные прогнозы, IWH предполагает в октябре значительно более высокие показатели неплатёжеспособности, которые могут быть примерно на треть выше, чем в октябре 2021 года.

Анализ Института экономических исследований в Галле показывает, что в крупнейших десяти процентах компаний объявление о неплатёжеспособности только в августе коснулось 5,3 тыс. рабочих мест, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.